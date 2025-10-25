logo
Velika policijska akcija u Beogradu: Pronađena veća količina droge, uhapšen muškarac (Foto)

Velika policijska akcija u Beogradu: Pronađena veća količina droge, uhapšen muškarac (Foto)

Autor Nikolina Damjanić
Pripadnici MUP-a u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su D. J. (1972) zbog sumnje da je proizveo i stavio u promet oko 35 kilograma marihuane.

Policijska akcija u Beogradu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su D. J. (1972), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Izvor: MUP

Policija je pretresom vozila marke "Fijat Doblo", kojim je osumnjičeni upravljao, pronašla oko 35 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

D. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. 

