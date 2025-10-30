Smrtna nesreća na gradilištu kod Sarajeva: Poginuo radnik iz Zenice

Radnik iz Zenice (49) poginuo je prilikom pada sa stambenog objekta u umjestu Pazarić u opštini Hadžići, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policijska uprava Hadžići je u 14.55 časova obaviještena da je povrijeđen radnik koji je pao sa visine prilikom izvođenja radova na fasadi stambenog objekta.

Ljekar Hitne pomoći je u 15.30 časova konstatovao smrt muškarca.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo koji rukovodi uviđajem koji još traje, navedeno je u saopštenju.