Smrtna nesreća na gradilištu kod Sarajeva: Poginuo radnik iz Zenice

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Radnik iz Zenice (49) poginuo je prilikom pada sa stambenog objekta u umjestu Pazarić u opštini Hadžići, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policijska uprava Hadžići je u 14.55 časova obaviještena da je povrijeđen radnik koji je pao sa visine prilikom izvođenja radova na fasadi stambenog objekta.

Ljekar Hitne pomoći je u 15.30 časova konstatovao smrt muškarca.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo koji rukovodi uviđajem koji još traje, navedeno je u saopštenju.

