Zahtjevi isti: Rudari u Zenici nastavljaju štrajk glađu

Rudari Rudnika mrkog uglja u Zenici nastavili su danas štrajk glađu zbog neisplaćenih plata.

Izvor: Shutterstock

Riječ je o osam članova Sindikalnog odbora Rudnika mrkog uglja Zenica koji su štrajk glađu započeli u četvrtak, 25. septembra.

Podršku im daju i kolege koje povremeno dolaze u zgradu Doma rudara, a sekretar Odbora samostalnog sindikata Rudnika mrkog uglja Zenica Alija Selman ponovio je kako su zahtjevi za prekid štrajka kontinuitet isplata plata, u ovom slučaju plata za juli i avgust, te socijalno zbrinjavanje preostalih zaposlenih.

Radnici koji su u štrajku glađu trenutno dobro i nije bilo potrebe za intervencijom Hitne pomoći, prenose federalni mediji.

Rudnik mrkog uglja u Zenici trenutno ima oko 505 zaposlenih, od kojih je radno angažovano oko 200, dok je oko 300 ljudi u privremenom prekidu rada.

