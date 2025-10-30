Trivan na Regionalnom samitu trgovine: Četiri godine istorijskih rezultata m:tel-a

Kompanija m:tel je, samo u posljednje četiri godine, uplatila oko 700 miliona KM u budžet, za donacije, sponzorstva i doprinose.

Izvor: mtel

Dividenda isplaćena akcionarima porasla je sa 36 miliona KM u 2021. godini - kada zbog ograničenih sredstava nisu mogli biti isplaćeni svi akcionari, uključujući i najvećeg, Telekom Srbija - na čak 116 miliona KM u prošloj godini.

Na Regionalnom samitu trgovine, generalna direktorka m:tel-a Jelena Trivan istakla je da bi bez rezultata koje je kompanija ostvarila, društvena i ekonomska slika Republike Srpske bila znatno drugačija.

„Imam utisak da javnost nema realnu predstavu o tome koliko m:tel radi, koliko ulaže u društvo i koliko bi Republika Srpska bila drugačija bez nas“, izjavila je Trivan. „Ne tražimo priznanja, ali činjenica je da bi stvarnost Republike Srpske, posebno u poslednje četiri godine, bila znatno drugačija bez naših rezultata.“

Izvor: mtel

Trivan je naglasila da je stanje u kompaniji, kada je došla na njeno čelo, bilo daleko lošije, a da su kašnjenja u plaćanju obaveza prema dobavljačima opterećivale cijelu privredu. „Takvo kašnjenje je ozbiljno narušavalo likvidnost i stabilnost čitave privrede. Redovno izmirenje obaveza i otplata svih dugovanja u protekle četiri godine doprineli su ukupnoj privrednoj aktivnosti i poslovnom ambijentu“, istakla je Trivan.

Poseban akcenat stavljen je na društvenu odgovornost. Trivan je naglasila da je budžet za donacije danas veći nego ranije, ali da je njegova preraspodjela promijenjena u korist najugroženijih kategorija stanovništva: „Moja odluka je bila da napravimo preraspodelu u okviru budžeta za donacije, da pomognemo socijalno ugroženima. Sportske klubove pomažemo jednako, pa čak i više nego ranije, ali sada pomažemo i one kojima je pomoć zaista neophodna - a to retko ko radi.”

U zaključku, Trivan je istakla da je njen najveći profesionalni uspjeh što je m:tel pokazao da jedna srpska kompanija može biti stub cijelog društva.