m:tel TV preporuke: Najbolji filmovi i serije za vaše slobodno vrijeme

U subotu, 1. novembra na TV Cinemax u 21.45 časova možete pogledati odličnu krimi-dramu „Igra novca“.

U ovom napetom trileru, Džordž Kluni i Džulija Roberts glume TV voditelja emisije o investiranju Lija Gejtsa i njegovu producentkinju Peti, koji se nalaze u nepoželjnoj situaciji kad bijesni ulagač koji je izgubio sve silom preuzme njihov studio. Za vrijeme napetog direktnog prenosa koji su vidjeli milioni ljudi, Li i Peti moraju da vode ludačku trku s vremenom i riješe misteriju koja se krije iza zavjere u srcu današnjeg brzorastućeg, visokotehnološkog globalnog tržišta.

Film „Dama u zlatu“ je istorijsko, biografsko i dramsko ostvarenje, zasnovano na istinitom događaju. Na programu je u nedjelju, 2. novembra u 12.05 časova na TV STAR Life.

Film je zasnovan na istinitoj priči o Jevrejki po imenu Marija Altman, koja bježi iz Beča tokom Drugog svjetskog rata i vraća se šezdeset godina kasnije, da povrati imovinu koju su njenoj porodici oduzeli nacisti.

Film „Četiri Božića“ je sjajna komedija o bračnom životu. Možete ga pogledati u ponedjeljak, 3. novembra na TV Pink Movies u 17.00 časova.

Kada dobrostojeći srećno nevjenčani par iz San Franciska Kejt i Bred saznaju za gustu maglu na Božićno jutro, njihov egzotičan odmor propada i pretvara se u praznik u krugu porodice koji su toliko vremena unazad izbjegavali. Bez obaveza i u nemogućnosti da pobjegnu, oni se zatiču ne na jednom, ne na dva, već na četiri porodična slavlja gdje su bili primorani da se prisjete svojih strahova iz djetinjstva i svojih adolscentskih kompleksa. Samim tim njihova zajednička budućnost postaje nesigurna.

Film „Ljubav i drugi stimulansi“ u terminu je od 12.35 časova u utorak, 4. novembra na TV kanalu AMC.

Pitsburg, 1996. godina. Džejmi je ženskaroš koji dobija otkaz na poslu zbog svog raskalašnog načina života. Brzo nakon toga počinje da radi kao prodavac farmaceutskih proizvoda i na jednom od putovanja upoznaje Megi, djevojku koja bi mogla da ga natjera da promijeni način života i pogled na svijet.

Iz sadržaja TS Media videoteke preporučujemo seriju „Hotel Balkan“.

Serija povezuje prostore Banjaluke, Beograda i čitavog regiona kroz modernu, melodramsku priču o jednoj uspješnoj porodici koja ima svoju budućnost, ali i prošlost.

TS Media videoteka donosi vam bogatu ponudu igranih serija, filmova, dokumentarnih emisija, muzičkog i dječijeg programa, podkasta i edukativnog sadržaja domaće produkcije. TS Media videoteka dostupna je svim m:tel IPTV korisnicima bez naknade do 15. januara.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.