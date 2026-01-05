logo
8 trilera koji nisu na engleskom, a vrijedni su svake sekunde gledanja: Remek-djela sa moćnim obrtima i mračnim pričama

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Izdvojili smo osam fantastičnih naslova koji moraju da se nađu na vašoj listi za gledanje.

8 trilera koji nisu na engleskom, a vrijedni su svake sekunde gledanja Izvor: printscreen/youtube/netflix

Ako vam se čini da ste već pogledali sve dobre trilere na Netfliksu, vreme je da date priliku i onim naslovima koji nisu na engleskom. U ponudi se kriju pravi biseri iz različitih dijelova svijeta – napeti, originalni i često potpuno drugačiji od onoga na šta smo navikli.

Da vam olakšamo izbor, izdvojili smo nekoliko stranih trilera koje su obožavali i kritičari i publika – od mračnih psiholoških igara do filmova prepunih akcije i preokreta. 

Ovih osam naslova definitivno zaslužuju vašu pažnju:

1. The Call (2020)

The Call | Official Trailer
Izvor: YouTube

Korejski triler u kojem se dve žene iz različitih vremena povežu preko misterioznog telefonskog poziva u istoj kući. Kroz te razgovore počinju da mijenjaju događaje iz prošlosti, ali to pokreće i niz opasnih posledica koje ugrožavaju njihove živote

2. All Quiet On The Western Front (2022)

All Quiet on the Western Front
Izvor: YouTube

Ovaj film prati mladog njemačkog vojnika koji, puni očekivanja o časti i patriotizmu, kreće na Prvi svjetski rat, ali ubrzo otkriva brutalnu i nemilosrdnu realnost života u rovovima.

3. The Platform (2019)

The Platform | Main Trailer
Izvor: YouTube

Smješten u mračni, vertikalni zatvor gde hrana stiže na platformi odozgo na dole, priča pokazuje koliko ljudi mogu biti okrutni kad se bore za svoj opstanak — oni gore uzimaju previše, a oni dole jedva dobiju i mrvice.

4. My Name Is Vendetta (2022)

My Name Is Vendetta | Official Trailer
Izvor: YouTube

Italijanski triler-akcija prati bivšeg mafijaša Santu, koji godinama živi mirno sa ćerkom Sofijom u malom mjestu na sjeveru Italije. Kada njihovu porodicu brutalno napadne stara mafijaška organizacija, otac i ćerka beže u Milano. Tamo Sofia saznaje istinu o očevoj prošlosti i zajedno kreću u opasnu misiju osvete. Film kombinuje emocije, akciju i odnos oca i kćerke koji postaje snažniji kroz borbu za pravdu.

5. She Walks In Darkness (2025)

She Walks in Darkness | Official Trailer
Izvor: YouTube

Napeti španski triler o ženi iz civilne garde koja godinama radi "undercover" u terorističkoj grupi ETA kako bi otkrila gdje kriju oružje — njena misija je duga, opasna i stalno na ivici otkrivanja.

6. Brick (2025)

Brick | Official Trailer
Izvor: YouTube

Zamislite da se probudite i iznenada ne možete napustiti svoj stan jer ga okružuje neprobojan zid. To se dešava paru koji mora da se udruži sa komšijama i pokuša da otkrije šta se desilo i kako da izađu iz te situacije.

7. Faithfully Yours (2022)

FAITHFULLY YOURS I Trailer
Izvor: YouTube

Ovaj holandski triler vrti se oko dve najbolje prijateljice koje, želeći malo uzbuđenja u životu, smišljaju plan kako da prikriju svoje tajne avanture. Dogovaraju se da pokrivaju jedna drugu, ali vikend koji je trebalo da bude bezopasna zabava pretvara se u noćnu moru kada jedna od njih nestane, a druga postaje glavna osumnjičena. Kako policija počne da kopa po lažima, isplivavaju detalji koji mijenjaju sve što smo mislili da znamo o njima.

8. Stephen (2025)

Stephen (2025) || Official Trailer
Izvor: YouTube

Indijski psihološki triler u kome psihijatar i policija istražuju čoveka koji je priznao da je ubio devet žena. Kako se priča odvija, otkriva se da ništa nije onako kako na prvi pogled izgleda — posebno kad se gubi granica između krivice i manipulacije.

Tagovi

triler film

