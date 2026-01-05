8 trilera koji nisu na engleskom, a vrijedni su svake sekunde gledanja: Remek-djela sa moćnim obrtima i mračnim pričama

Izdvojili smo osam fantastičnih naslova koji moraju da se nađu na vašoj listi za gledanje.

Ako vam se čini da ste već pogledali sve dobre trilere na Netfliksu, vreme je da date priliku i onim naslovima koji nisu na engleskom. U ponudi se kriju pravi biseri iz različitih dijelova svijeta – napeti, originalni i često potpuno drugačiji od onoga na šta smo navikli.

Da vam olakšamo izbor, izdvojili smo nekoliko stranih trilera koje su obožavali i kritičari i publika – od mračnih psiholoških igara do filmova prepunih akcije i preokreta.

Ovih osam naslova definitivno zaslužuju vašu pažnju:

1. The Call (2020)

Korejski triler u kojem se dve žene iz različitih vremena povežu preko misterioznog telefonskog poziva u istoj kući. Kroz te razgovore počinju da mijenjaju događaje iz prošlosti, ali to pokreće i niz opasnih posledica koje ugrožavaju njihove živote

2. All Quiet On The Western Front (2022)

Ovaj film prati mladog njemačkog vojnika koji, puni očekivanja o časti i patriotizmu, kreće na Prvi svjetski rat, ali ubrzo otkriva brutalnu i nemilosrdnu realnost života u rovovima.

3. The Platform (2019)

Smješten u mračni, vertikalni zatvor gde hrana stiže na platformi odozgo na dole, priča pokazuje koliko ljudi mogu biti okrutni kad se bore za svoj opstanak — oni gore uzimaju previše, a oni dole jedva dobiju i mrvice.

4. My Name Is Vendetta (2022)

Italijanski triler-akcija prati bivšeg mafijaša Santu, koji godinama živi mirno sa ćerkom Sofijom u malom mjestu na sjeveru Italije. Kada njihovu porodicu brutalno napadne stara mafijaška organizacija, otac i ćerka beže u Milano. Tamo Sofia saznaje istinu o očevoj prošlosti i zajedno kreću u opasnu misiju osvete. Film kombinuje emocije, akciju i odnos oca i kćerke koji postaje snažniji kroz borbu za pravdu.

5. She Walks In Darkness (2025)

Napeti španski triler o ženi iz civilne garde koja godinama radi "undercover" u terorističkoj grupi ETA kako bi otkrila gdje kriju oružje — njena misija je duga, opasna i stalno na ivici otkrivanja.

6. Brick (2025)

Zamislite da se probudite i iznenada ne možete napustiti svoj stan jer ga okružuje neprobojan zid. To se dešava paru koji mora da se udruži sa komšijama i pokuša da otkrije šta se desilo i kako da izađu iz te situacije.

7. Faithfully Yours (2022)

Ovaj holandski triler vrti se oko dve najbolje prijateljice koje, želeći malo uzbuđenja u životu, smišljaju plan kako da prikriju svoje tajne avanture. Dogovaraju se da pokrivaju jedna drugu, ali vikend koji je trebalo da bude bezopasna zabava pretvara se u noćnu moru kada jedna od njih nestane, a druga postaje glavna osumnjičena. Kako policija počne da kopa po lažima, isplivavaju detalji koji mijenjaju sve što smo mislili da znamo o njima.

8. Stephen (2025)

Indijski psihološki triler u kome psihijatar i policija istražuju čoveka koji je priznao da je ubio devet žena. Kako se priča odvija, otkriva se da ništa nije onako kako na prvi pogled izgleda — posebno kad se gubi granica između krivice i manipulacije.