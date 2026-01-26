Nastavak legendarnog horor serijala sniman je u Srbiji: Stiže novi "Sajlent Hil", fanovi ne mogu da dočekaju

Nakon 20 godina od prvog filma, konačno stiže očekivani, treći nastavak priče, reditelja Kristofa Gansa.

Izvor: Youtube printscreen / Taramount

Nakon video-igrice koja je zaprepašćujućom brzinom postala globalni fenomen, filmska franšiza "Sajlent Hil" doživjela je status kultne, sa ogromnom bazom fanova širom svijeta.

Nakon 20 godina od prvog filma, konačno stiže očekivani, treći nastavak horor priče, reditelja Kristofa Gansa.

Pogledajte trejler:

RETURN TO SILENT HILL trejler horor Izvor: Youtube / Taramount

Posebnu važnost ovom filmu, za nas, daje činjenica da je film velikim dijelom sniman u Srbiji i da su na njemu radili naši umjetnici!

Glavno snimanje filma počelo je 17. aprila 2023. godine i trajalo je trajalo 50 dana u studiju PFI u Beogradu (sa dodatnim lokacijama u zapadnoj Srbiji), kao i u studiju u Minhenu. U stvaranju ovog filma učestvovali su i naši talentovani filmski radnici, Jovana Mihajlović i Mina Burić u sektoru scenografije, i Momirka Bailović u sektoru kostimografije.

Radeći sa Jovanom Mihajlović i Minom Burić, Gans i njegova ekipa su pedantno izradili različite scenografije, kao i ključne, ikonične rekvizite sa kojima se Džejms Sanderlend susreće na svom putovanju, kombinujući praktične konstrukcije i digitalna proširenja, po uzoru na različite nivoe okruženja koji se nalaze u igrici.

Mnoge od ovih scenografija postoje u nekoliko dimenzija, što je doprinelo složenosti tokom samog snimanja. Momirka Bailović obogatila je svijet "Sajlent Hila", i dala veliki doprinos u stvaranju kosima, a tokom svoje karijere osvojila je brojna međunarodna priznanja za izuzetan kostimografski rad, sa preko 60 projekata u filmu, televiziji i pozorištu.

Sinopsis

"Povratak u Sajlent Hil" ponovo oživljava kultnu horor franšizu na filmskom platnu.

Kada Džejms primi tajanstveno pismo od svoje izgubljene ljubavi Meri, on kreće ka Sajlent Hilu - nekada poznatom gradu koji je sada obuzet tamom. Dok je traži, Džejms se suočava sa monstruoznim stvorenjima i otkriva zastrašujuću istinu koja će ga dovesti do ivice razuma.

