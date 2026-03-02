Mračni psihološki triler zaludio svijet: Priča o nestaloj djevojčici prva na Netflixu

"Firebreak" je zauzeo prvo mjesto na globalnoj popularnoj listi filmova krajem februara, sa najviše gledanosti u svijetu

Izvor: Netflix

Najgledaniji film na platformi Netflix je španski film "Firebreak", priča o majci koja usred šumskog požara očajnički pokušava da pronađe svoju osmogodišnju kćerku.

Film je španski psihološki triler u kojem glavna junakinja Mara ide sa svojom porodicom u šumski dom da završe neka lična poglavlja nakon smrti njenog muža. Tu su i njena kćerka Lide, njen brat od strica Luis, njegova žena Elena i njihov sin. Plan je da spakuju staru ljetnju kuću i pripreme je za prodaju.

Lide se protivi prodaji kuće, a majka pokušava da je utješi obećanjem da će prije odlaska posjetiti neka od najdražih mjesta njenog oca. Međutim, planove prekida nekontrolisani šumski požar zbog kojeg dobijaju naređenje za hitnu evakuaciju.

Nakon što su već utovarili kombi, Mara shvata da Lide nema. U panici poziva policiju, koja pretražuje područje koliko to dozvoljava opasnost od požara. Ne želeći da izgubi kćerku nedugo nakon supruga, Mara donosi očajničku i rizičnu odluku: ignoriše naređenje za evakuaciju i sama kreće u potragu kroz šumu ispunjenu dimom.

Ubrzo postaje jasno da iza Lideinog nestanka stoji nešto mnogo ozbiljnije nego što se u početku činilo.

Firebreak - Netflix Izvor: Netflix

(Mondo.rs)