logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kristijan Bejl na premijeri sa ženom Srpkinjom zbog koje se odrekao majke: Otkačio "lažne svetice" i blista kraj Sandre

Kristijan Bejl na premijeri sa ženom Srpkinjom zbog koje se odrekao majke: Otkačio "lažne svetice" i blista kraj Sandre

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Kristijan Bejl i supruga Sibi Blažić prošetali su crvenim tepihom u Njujorku na premijeri filma The Bride, što je bilo prvo zajedničko pojavljivanje para nakon dužeg vremena.

Kristijan Bejl na premiejri filma Izvor: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Kristijan Bejl (52) i njegova supruga Sibi Blažić (55) proveli su veče u Njujorku na premijeri njegovog novog filma "The Bride", a javnost je, nakon dužeg vremena, mogla da vidi i njegovu lijepu suprugu Sibi Blažić. 

Pogledajte trejler za novi Bejlov film:

The Bride!
Izvor: YouTube

Njih dvoje prošetali su crvenim tepihom u elegantnim svedenim kombinacijama, ne skidajući osmijeh sa lica, a par je još jednom pokazao da je njihova ljubav jaka kao i prvog dana.

Inače, njihov brak važi za jedan od najskladnijih u Holivudu, uprkos izazovima koje su morali da prebrode na početku veze. 

Izvor: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Sibi, punim imenom Srboslava Blažić, američka je agentkinja i bivša manekenka srpskog porijekla. Njeni roditelji, otac Slobodan i majka Nadežda, krajem šezdesetih godina emigrirali su iz Beograda u Sjedinjene Američke Države.

Međutim, nakon što je uplovila u odnos sa Bejlom, a naročito nakon što su uplovili u brak, Sibi je postala omražena snaja u porodici. Tome su "kumovale" majka i sestra glumca kojima se nije dopadalo to što je Srpkinja, a čak su je optuživale da je ona kriva što im Kristijan više ne daje novac. 

Nakon više svađa, glumac je presjekao veze sa majkom i sestrom, a one su u jednom trenutku javno govorile da ne znaju kako izgledaju Bejlova djeca. 

Istina je malo potom izašla na vidjelo - majka i sestra su ga koristile, te izvlačile ogromne sume novca, što je dozlogrdilo glumcu, a nakon što su, kako su pisali strani mediji "lažne svetice raskrinkane", niakda se više nisu oglašavale u javnosti. 

Inače, Kristijan Bejl je u intervjuu za Sydney Morning Herald 2012. godine otkrio da se zbog brojnih razvoda u sopstvenoj porodici nikada nije planirao ženiti - sve dok nije upoznao Sibi.

Par se vjenčao 2000. godine i imaju dvoje djece: ćerku Emelin, i sina Luku (11), rođenog 2014. godine. Djeca su se pojavila u Marvelovom filmu "Thor: Love and Thunder" iz 2022, u kojem je Bejl glumio negativca Gora. Sibi je u nekoliko navrata učestvovala i u Bejlovim filmskim projektima – bila je kaskaderka u filmu "The Dark Knight Rises" iz 2012, poslednjem nastavku Bejlove trilogije o Betmenu, kao i u trkačkoj drami "Ford v Ferrari" iz 2019.

Izvor: Jaguar PS/Shutterstock

"Sve u životu dugujem njoj. Ona je izuzetna i snažna žena", rekao je jednom prilikom Bejl o svojoj supruzi. Prema pisanju stranih medija, glumac je čak insistirao da njihova djeca nauče srpski jezik, a porodicu se ponekad može videti i u crkvi Svetog Ilije u Los Anđelesu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumac žena film

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA