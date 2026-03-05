"Plaše me veliki, gej muškarci": Šaja Labaf progovorio o hapšenju, pa plakao zbog Isusa (Video)

Glumac Šaja Labaf, koji je nekoliko puta do sada imao problema sa zakonom, progovorio o posljednjem hapšenju

Izvor: WARREN TODA/EPA

Glumac Šaja Labaf uhapšen je prošlog mjeseca nakon što je optužen da je udario dvojicu muškaraca rano u utorak ujutru tokom proslave Mardi Gra u Nju Orleansu, saopštila je policija.

Labaf je optužen za dva slučaja jednostavnog nanošenja telesnih povreda, a snimci tuče, kasnije i glumca koji leži na ulici gdje ga drže muškarci čekajući dolazak policije, završili su na društvenim mrežama.

Iste večeri glumac je pušten iz pritvora, a par dana kasnije je rešio da progovori o incidentu za Jutjub kanal Endrjua Kalahana.

Labaf se suočava s tri prijave za napad, a u razgovoru je rekao da preuzima potpunu odgovornost za sve što se dogodilo te večeri u Nju Orleansu.

"Ljudi su povrijeđeni. Moram da se nosim s tim. I nosiću se s tim. Suočiću se s tim u potpunosti. Sve ću prihvatiti. To je na meni. Nije na njima", rekao je Labaf, a potom dobio pitanje povodom tvrdnji jedne od žrtava da je glumac tokom tuče koristio homofobne uvrede.

Iako je istakao u intervjuu da "nikada nije imao problem s gejevima", rekao je da se plaši pojedinaca.

"Biću iskren s tobom. Krupni gej ljudi me plaše", rekao je Šaja, a nakon pitanja voditelja da pojasni na šta je mislio, odgovorio:

"Kada stojim sam, a trojica gej tipova stoje pored mene i dodiruju mi nogu, uplašim se. Izvini. Ako je to homofobija, onda sam takav".

Pogledajte:

Šaja Labaf je otkrio i da će uvijek stati sa fanovima i potpisati se i slikati sa njima, jer je sam čekao autogram Majka Pijace koji ga je odbio 90 puta, ali i šta bi rekao Isusu, nakon čega je počeo da plače.

Pogledajte: