Sve oči uprte u Kim Kardašijan: Ljudi joj se smiju, snimak postao hit

Kim Kardašijan izazvala je veliku pažnju na žurci nakon Oskara.

Filmske zvijezde dale su sve od sebe da se predstave najbolje što znaju na dodjeli Osakra 2026. godine, ali ubjedljivo najviše su se trudile one koje su bile pozvane na kultnu žurku poslije Oskara - upravo onu koju organizuje Veneti Fer.

Kim Kardašijan je bila jedna od onih koje su došle na žurku poslije dodjele Oskara. Obučena u usku zlatnu haljinu i sa visokim "štiklama za striptizete" starleta se borila da ostane na nogama dok je hodala crvenim tepihom.

Guči haljina stezala je njeno tijelo koje je ispod bilo utegnuto njenim vešom Skims, dok je na nogama nosila tako vrtoglave štikle da se jedva pomjerala.

"Ne izgleda udobno u cipelama jer joj koraci djeluju nesigurno, ali izgleda dobro. Kardašijanka koja razumije modu;“

Kim Kardashian arrives to the Vanity Fair#Oscarpartypic.twitter.com/4iA15VP5E5 — Variety (@Variety)March 16, 2026

"Zašto devojke nose odjeću u kojoj ne mogu ni da hodaju; Da li je neko primijetio kako hoda? Čak ni ne može pravilno da hoda;

"Zaista odiše vibracijama porno zvijezde. Pitam se da li je to izgled koji je ciljala; Jedva hoda."

