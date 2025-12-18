Veliki godišnji horoskop za Raka: U 2026. očekujte veliki uspjeh, a u ovom periodu se sve želje ostvaruju

Pročitajte godišnji horoskop za Raka za 2026. i saznajte šta vas očekuje kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

Pročitajte godišnji horoskop za Raka i saznajte šta vam 2026. godina donosi kada su u pitanju ljubav, zdravlje i posao!

Za Raka će 2026. godina biti godina velikog uspjeha, horoskop navodi da će polje karijere biti posebno naglašeno, a zdravstvena situacija veoma dobra. Polje ljubavi je naglašeno sredinom godine, navodi portal astrosage.com, a zrelost i strpljenje će svima donijeti sreću u romantičnim odnosima.

Pročitajte detaljni godišnji horoskop za Raka u 2026!

Godišnji horoskop za Raka za posao u 2026. godini

Prema horoskopu za 2026, Rakovi mogu da očekuju vanprosječno dobru godinu kada su u pitanju posao i karijera. Vladar vaše desete kuće, Mars, donijeće mješovite rezultate, dok će Jupiter biti u dvanaestoj kući od početka godine do 2. juna, što će povoljno uticati na one koji rade daleko od kuće ili na putovanjima. Naporno ćete raditi, rezultati možda neće biti fantastični, ali ćete sve u svemu biti zadovoljni.

Od 2. juna do 31. oktobra, Jupiter će biti u egzaltaciji u vašoj prvoj kući, što će vam pomoći da ostvarite uspjehe na poslu, a nadređeni će biti zadovoljni vašim rezultatima. Nakon 31. oktobra, Jupiter prelazi u drugu kuću, što donosi poboljšanje finansijske situacije, povoljne prilike za povišice i rast prihoda.

Godišnji horoskop za Raka za ljubav u 2026. godini

Prema horoskopu za 2026. godinu, ljubavni život Rakova će uglavnom biti povoljan tokom cijele godine. Jupiter, vladar vaše pete kuće, boraviće u jedanaestoj kući od početka godine do 2. juna i aspektiraće vašu petu kuću, što se smatra vrlo srećnom kombinacijom. Vaša romantična energija biće pojačana, mladi Rakovi bi mogli da se zaljube, a oni koji su u vezama će produbiti odnos sa partnerom, dok će postojeći problemi lako biti riješeni.

Od 2. juna do 31. oktobra, Jupiter će preći u dvanaestu kuću, što se generalno smatra slabijom pozicijom za ljubav. Ipak, s obzirom na to da je Jupiter u egzaltaciji u ovoj kući, veći problemi se ne očekuju. Nakon 31. oktobra, Jupiter prelazi u vašu prvu kuću i ponovo aspektira petu kuću, što donosi povoljne uslove za ljubav i veze. Oni koji se ponašaju tvrdoglavo ili prelaze granice u vezama mogli bi da imaju poteškoća. Ako održavate zdrav odnos i zrelo i sa strpljenjem njegujete vezu, ljubav će cvjetati tokom cijele godine.

Godišnji horoskop za Raka za zdravlje u 2026. godini

Što se zdravlja Raka tiče u 2026, veći dio godine neće biti negativnog uticaja planeta. Međutim, Jupiterov tranzit u dvanaestoj kući može donijeti povremene zdravstvene probleme, posebno vezane za stomak i donji dio leđa, kao i moguće tegobe sa koljenima ili butinama. Saturnov aspekt može izazvati nelagodu u ramenima, rukama ili grudima, ali srećom, ove smetnje neće biti dugotrajne.

Od 2. juna do 31. oktobra, Jupiter će se nalaziti u vašoj prvoj kući, što će imati povoljan uticaj na zdravlje. Horoskop za 2026. savjetuje da nakon 5. decembra budete posebno oprezni po pitanju zdravlja i izbjegavate bilo kakvu nepažnju. Takođe, Mars će biti slab između 23. januara i 2. aprila, a potom ponovo od 2. avgusta do 18. septembra, pa je u tim periodima posebno važno da budete pažljivi u vožnji.

(Mondo.rs)