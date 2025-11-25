logo
Spektakl - udariće Obradović na Atamana: Sve o povredama pred meč Partizana u Atini

Spektakl - udariće Obradović na Atamana: Sve o povredama pred meč Partizana u Atini

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Evo kakva je kadrovska situacija u Partizanu i Panatinaikosu pred večerašnji meč 13. kola Evrolige.

Problemi sa povredama za Panatinaikos i Partizan Izvor: Profimedia/Berk Ozkan / AFP / Profimedia

Partizan večeras od 20.15 gostuje u Atini protiv Panatinaikosa i imaće vrlo težak zadatak da prekine niz od dva poraza u Evroligi protiv jednog od favorita takmičenja. PAO je veliki favorit, uprkos brojnim povredama, pošto je uspio da se donekle stabilizuje od poraza od Crvene zvezde i zaređao je šest pobjeda, djelimično i zahvaljući dolasku novog igrača Keneta Farida.

Što se tiče Partizana, tokom vikenda je odigrao dobar meč protiv Studentskog centra, vidjeli smo buđenje Džabarija Parkera, pa stoga ima i stvari zbog kojih crno-bijeli treba da gaje optimizam pred neugodno gostovanje.

"Gajimo veliko poštovanje prema Panatinaikosu, ali je takođe potrebno da vjerujemo u sebe kao i uvijek do sada", rekao je pred utakmicu Željko Obradović: "Slijedi nam utakmica protiv ekipe koja možda ima i najbolji roster u Evroligi. Oni su na svim pozicijama popunjeni, pa moramo da odigramo na najvišem nivou, ako želimo da budemo konkurentni u toj utakmici i da, eventualno, izborimo neki pozitivan rezultat."

Ko neće igrati za Partizan?

Izvor: MN PRESS

Kao i pred skoro svako kolo Evrolige, tako i pred 13. rundu Partizan ima problema. Dobra vijest je da se vratio Parker i da je pokazao da na njega Željko Obradović može da računa, dok je oporavljen i kapiten Vanja Marinković.

Što se tiče izostanaka, neće biti Karlika Džounsa, Arijana Lakića i Marija Nakića.

Ko neće igrati za Panatinaikos?

Izvor: MN PRESS

Ergin Ataman je pred utakmicu hvalio svog velikog rivala Željka Obradovića: "Partizan je ubjedljivo izgubio od Fenerbahčea, ali to je veoma opasan tim, sa iskusnim i kvalitetnim igračima kao što su Braun, Vašington, Parker i Kalates. Ne zaboravite da i pored loše pozicije na kojoj su sada, imaju najboljeg trenera u istoriji Evrolige. On zna kako da se nosi sa ovakvom situacijom. Za nas je svaka utakmica važna, moramo da igramo čvrsto i da učinimo sve da pobijedimo", rekao je Turčin koji je takođe u velikom problemu s povredama.

Neće biti Lesora i Holmsa zbog povreda, Ataman neće računati ni na Jurtsevena i Osmana, a vraća se navodno Huančo Ernangomez koji nije igrao za vikend u prvenstvu Grčke.

Ko još igra u 13. kolu Evrolige?

utorak

  • Dubai - Pariz 17.00
  • Fenerbahče - Bolonja 18.45
  • Hapoel TA - Real Madrid 19.00
  • Žalgiris - Baskonija 19.00
  • Panatinaikos - Partizan 20.15
  • Valensija - Bajern 20.30

srijeda

  • Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 18.00
  • Crvena zvezda - Olimpijakos 19.30
  • Monako - Efes 19.30
  • Barselona - Asvel 20.30

Tagovi

KK Partizan KK Panatinaikos Evroliga

