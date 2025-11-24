"Partizan ima najboljeg trenera u istoriji Evrolige": Ataman otkrio gdje leži prednost crno-bijelih

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman govorio je o očekivanjima pred meč sa Partizanom

Izvor: MN PRESS

Partizan u 13. kolu Evrolige gostuje Panatinaikosu u Atini. Pred crno-bijelima je veliki zadatak, pošto bi trebalo iznenaditi prošlogodišnjeg šampiona Evrope, dok domaćinu takođe ne "cvjetaju ruže" jer trener Ergin Ataman ne može da računa na trojicu iskusnih igrača - Džedi Osman, Omer Jurtseven i Vasilis Toliopulos neće biti dio tima.

Na konferenciji za medije pred dolazak Partizana, Ataman je istakao: "I za mene je to bilo iznenađenje, prije treninga su mi ljekari rekli da Džedi Osman i Omer Jurtseven nisu spremni i da ne mogu da igraju. Dakle, neće se takmičiti", rekao je turski trener o dva važna izostanka.

Panatinaikos nije bio na očekivanom nivou na početku sezone, ali u posljednjih šest mečeva ne zna za poraz. "Ne mogu da kažem da se osjećam prijatnije sa timom, ako igramo kao u prvom poluvremenu protiv Dubaija. Ako igramo kao u drugom poluvremenu, agresivno, biće mi prijatnije. Ne možete očekivati drugo poluvrijeme u svakoj utakmici. Morate iskoristiti prednost domaćeg terena tako što ćete biti agresivni", bio je jasan Ataman.

Šta je Ataman rekao o Partizanu?

U goste Panatinaikosu dolazi legenda kluba Željko Obradović, ali i Partizan koji, istini za volju, ima veliku muku da pronađe ritam pobjeda ili bar dobrih mečeva. Ipak, Turčin vjeruje da će iskustvo srpskog trenera biti dovoljno Beograđanima da prebrode krizu u kojoj su se našli.

"Partizan je izgubio sa velikom razlikom od Fenerbahčea, ali oni su veoma opasna ekipa, sa iskustvom i kvalitetnim igračima poput Brauna, Vašingtona, Parkera i Kalatesa. Ne zaboravite da iako su u teškoj poziciji na tabeli, imaju najboljeg trenera u istoriji Evrolige. On zna kako da se nosi sa ovim situacijama. Za nas je svaka utakmica važna, moramo da igramo naporno i pokušamo da pobijedimo."

Ataman je govorio i o kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, selektor Turske i njegova ekipa nalaze se u grupi C, baš kao i Srbija, Bosna i Hervegovina i Švajcarska.

"Ovaj raspored za reprezentacije je čudan. Čak i ako ste finalista na Evropskom prvenstvu ili ako ste treći kao Grčka, nije vam zagarantovano mjesto na Svjetskom prvenstvu. Sada ćemo morati da igramo kvalifikacije sa drugačijim sastavom. FIBA insistira na ovom rasporedu i možda neki veoma dobri timovi neće ići na Svjetsko prvenstvo. Smiješno je da reprezentacije učestvuju u kvalifikacijama."