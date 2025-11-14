logo
Zvezda kažnjena zbog vrijeđanja Atamana: Evroliga poslala obrazloženje na 12 strana

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
1

KK Crvena zvezda suočila se sa još jednom novčanom kaznom Evrolige zbog vrijeđanja trenera Panatinaikosa Ergina Atamana, ali ne samo njega.

Zvezda kažnjena zbog uvreda za Atamana Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda dobio je u petak odluku disciplinskog sudije Evrolige, prema kojoj je sankcionisan novčanom kaznom od 7.000 evra zbog uvredljivog skandiranja pojedinim akterima utakmice 8.kola protiv Panatinaikosa u Beogradskoj areni.

"U obrazloženju koje je navedeno uz istorijat svih prekršaja u prethodnom periodu na 12 strana, novčana kazna izrečena je zbog uvredljivog skandiranja treneru gostujuće ekipe, kao i pojedinim igračima atinskog kluba", piše u obrazloženju.

"KK Crvena zvezda još jednom alepuje na sve Zvezdaše koji iz kola u kolo pune Beogradsku arenu, šalju sjajnu sliku i daju našem timu veliki vjetar u leđa - da navijaju sportski, korektno i ne vrijeđaju nikoga od aktera utakmice na parketu. Podsjećamo da smo kao klub već platili ogromne novčane iznose u prethodnom periodu, ali i da neka od narednih kazni može ponovo biti djelimično, ili potpuno pražnjenje Beogradske arene", poruka je kluba.

Poslije utakmice "peckao" navijače Zvezde

Izvor: YouTube/ KK Crvena zvezda Meridianbet

Posle utakmice, trofejni turski trener "peckao" je domaćina čestitajući pobjedu Olimpijakosu, a ne Zvezdi, aludirajući na to da su navijači skandirali grčkom klubu - najvećem rivalu Panatinaikosa.

"Čestitam Olimpijakosu... Ovaj, izvinjavam se, mislim na Crvenu zvezdu, navijači su navijali za Olimpijakos", rekao je Ataman poslije meča u kojem je srpski tim rutinski pobijedio grčkog velikana.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Panatinaikos Ergin Ataman Evroliga

Jaaa

Vrijeđali trenera koji ne zna protiv koga je igrao, zahvalio se Olimpijakosu na pobjedi? Eto koliko ga je dotaklo "vrijeđanje"

