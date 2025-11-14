Zvezda kažnjena zbog vrijeđanja Atamana: Evroliga poslala obrazloženje na 12 strana

KK Crvena zvezda suočila se sa još jednom novčanom kaznom Evrolige zbog vrijeđanja trenera Panatinaikosa Ergina Atamana, ali ne samo njega.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda dobio je u petak odluku disciplinskog sudije Evrolige, prema kojoj je sankcionisan novčanom kaznom od 7.000 evra zbog uvredljivog skandiranja pojedinim akterima utakmice 8.kola protiv Panatinaikosa u Beogradskoj areni.

"U obrazloženju koje je navedeno uz istorijat svih prekršaja u prethodnom periodu na 12 strana, novčana kazna izrečena je zbog uvredljivog skandiranja treneru gostujuće ekipe, kao i pojedinim igračima atinskog kluba", piše u obrazloženju.

"KK Crvena zvezda još jednom alepuje na sve Zvezdaše koji iz kola u kolo pune Beogradsku arenu, šalju sjajnu sliku i daju našem timu veliki vjetar u leđa - da navijaju sportski, korektno i ne vrijeđaju nikoga od aktera utakmice na parketu. Podsjećamo da smo kao klub već platili ogromne novčane iznose u prethodnom periodu, ali i da neka od narednih kazni može ponovo biti djelimično, ili potpuno pražnjenje Beogradske arene", poruka je kluba.

Poslije utakmice "peckao" navijače Zvezde

Izvor: YouTube/ KK Crvena zvezda Meridianbet

Posle utakmice, trofejni turski trener "peckao" je domaćina čestitajući pobjedu Olimpijakosu, a ne Zvezdi, aludirajući na to da su navijači skandirali grčkom klubu - najvećem rivalu Panatinaikosa.

"Čestitam Olimpijakosu... Ovaj, izvinjavam se, mislim na Crvenu zvezdu, navijači su navijali za Olimpijakos", rekao je Ataman poslije meča u kojem je srpski tim rutinski pobijedio grčkog velikana.