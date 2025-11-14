Disciplinska komisija Evrolige ponovo kaznila Crvenu zvezdu zbog navijača.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Jutro poslije velike pobjede Crvene zvezde nad Monakom (91:79) za povratak na prvo mjesto Evrolige stigla je i jedna loša vijest. Evroliga je kaznila Crvenu zvezdu zbog ponašanja njenih navijača na utakmici protiv Panatinaikosa koja je odigrana tokom prethodne nedjelje u "Beogradskoj areni".

"Crvena zvezda Meridianbet iz Beograda kažnjena je novčanom kaznom od 7.000 evra zbog uvredljivog skandiranja njenih navijača tokom utakmice Crvena zvezda - Panatinaikos, u skladu sa članom 29.2.f) Disciplinskog pravilnika Evrolige".

Vidi opis Evroliga kaznila Crvenu zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Takođe, Evroliga je kaznila i Olimpijakos zbog ponašanja navijača na meču s Partizanom u Atini: "Olimpijakos iz Pireja kažnjen je novčanom kaznom od 6.000 evra zbog uvredljivog skandiranja njegovih navijača tokom utakmice Olimpijakos - Partizan, u skladu sa članom 29.2.f) Disciplinskog pravilnika Evrolige", dodaje se.

Podsjetimo, Zvezda je u toj utakmici 8. kola Evrolige razbila Panatinaikos 86:68, a Ergin Ataman je poslije debakla "peckao" navijače domaćih zbog toga što su skandirali Olimpijakosu.

"Počeli smo loše utakmicu, dosta grešaka, promašili smo deset šuteva, svašta smo promašili i izgubili smo kontrolu nad utakmicom. U posljednjoj četvrtini su neki igrači pokazali karakter, probali smo da se vratimo, ali smo napravili par grešaka i izgubili smo", rekao je Ataman, pa potom pokušao da provocira navijače Crvene zvezde: "Čestitam Olimpijakosu... Ovaj, izvinjavam se, mislim na Crvenu zvezdu, navijači su navijali za Olimpijakos".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:32 Slavlje navijaca Crvene zvezde posle pobede protiv Monaka Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)