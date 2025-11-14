logo
Evroliga kaznila Crvenu zvezdu

Evroliga kaznila Crvenu zvezdu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Disciplinska komisija Evrolige ponovo kaznila Crvenu zvezdu zbog navijača.

crvena zvezda kazna evrolige Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Jutro poslije velike pobjede Crvene zvezde nad Monakom (91:79) za povratak na prvo mjesto Evrolige stigla je i jedna loša vijest. Evroliga je kaznila Crvenu zvezdu zbog ponašanja njenih navijača na utakmici protiv Panatinaikosa koja je odigrana tokom prethodne nedjelje u "Beogradskoj areni".

"Crvena zvezda Meridianbet iz Beograda kažnjena je novčanom kaznom od 7.000 evra zbog uvredljivog skandiranja njenih navijača tokom utakmice Crvena zvezda - Panatinaikos, u skladu sa članom 29.2.f) Disciplinskog pravilnika Evrolige".

Takođe, Evroliga je kaznila i Olimpijakos zbog ponašanja navijača na meču s Partizanom u Atini: "Olimpijakos iz Pireja kažnjen je novčanom kaznom od 6.000 evra zbog uvredljivog skandiranja njegovih navijača tokom utakmice Olimpijakos - Partizan, u skladu sa članom 29.2.f) Disciplinskog pravilnika Evrolige", dodaje se.

Podsjetimo, Zvezda je u toj utakmici 8. kola Evrolige razbila Panatinaikos 86:68, a Ergin Ataman je poslije debakla "peckao" navijače domaćih zbog toga što su skandirali Olimpijakosu.

"Počeli smo loše utakmicu, dosta grešaka, promašili smo deset šuteva, svašta smo promašili i izgubili smo kontrolu nad utakmicom. U posljednjoj četvrtini su neki igrači pokazali karakter, probali smo da se vratimo, ali smo napravili par grešaka i izgubili smo", rekao je Ataman, pa potom pokušao da provocira navijače Crvene zvezde: "Čestitam Olimpijakosu... Ovaj, izvinjavam se, mislim na Crvenu zvezdu, navijači su navijali za Olimpijakos".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:32
Slavlje navijaca Crvene zvezde posle pobede protiv Monaka
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga

