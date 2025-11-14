Crvena zvezda je od dolaska Saše Obradovića na čelo tima postala gotovo nepobjediva u Evroligi

Izvor: METLAS/BETAPHOTO / Sipa Press / Profimedia

Crvena zvezda je u 11. kolu Evrolige pobijedila Monako (91:79) i mada se timu Saše Obradovića nije davala mnogo šansi u ovom susretu - prije svega zbog nevjerovatnog broja povreda koje su zadesile ekipu sa Malog Kalemegdana. Ipak, čini se da crveno-bijeli igraju hrabro i organizovano bez obzira na to koji je igrač na terenu, kao da su veliki problemi ujedinili lidera Evrolige.

Crvena zvezda početkom sezone odlučila je da promijeni šefa struke, Janis Sferopulos je otišao, a na mjesto tima stigao iskusni Saša Obradović. Od dolaska igračke legende crveno-bijelih na čelo tima, Zvezda je upisala 10 pobjeda i svega dva poraza. Od toga, sedam puta je ovaj tim slavio u Evroligi pod komandom bivšeg trenera Monaka. Zvezda je zabilježila i jedan poraz, protiv Dubaija, nakon što je više igrača imala van terena - čak osmoricu povrijeđenih.

Vidi opis Obradović stvorio nepobjedivu Zvezdu: Ovo je mašinerija koja melje i kad je na rezervi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Utisak je popravljen dva dana kasnije u Beogradskoj areni, kad je ovaj tim dočekao Monako, upisao osmu pobjedu u Evroligi i tako podijelio prvu poziciju sa Hapoelom iz Tel Aviva. Utisak je da je Saša Obradoviću unio novu energiju u tomu, pa čak i da je napravio pravu mašineriju od tima, koja pobjeđuje sve redom i kako stvari stoje, ne namjerava da stane. A nije da je u klubu sa Malog Kalemegdana sve "med i mlijeko", crveno-bijeli imaju veliki problem sa povredama, pošto je veliki broj, uglavnom važnih igrača, van stroja.

Međutim i kada bi se neki od lidera na terenu povrijedio, Saša Obradović bi imao "keca u rukavu", pa bi na terenu zablistao neko drugi. Konkretno u pobjedi nad Monakom, kapiten Ognjen Dobrić je odigrao glavnu ulogu. "Kninska kobra" nije baš imala priliku da bude u startnoj postavi Evrolige, ali sada je bio dio petorke i njegov doprinos na terenu bio je 22 poena za 25 minuta, uz procenat šuta od 78 odsto, odnosno 80 odsto kad je u pitanju pogodak izvan linije 6,75. Nakon povrede Džordana Nvore, crveno-bijeli su mogli da računaju na MVP formu Čime Monekea, a Dontas Motiejunas igra na vrhunskom nivou iako ima 35 godina i vrlo skromnu minutažu u svom prethodnom klubu (Monaku), pa je još u traženju forme i novom dresu.

Vidi opis Obradović stvorio nepobjedivu Zvezdu: Ovo je mašinerija koja melje i kad je na rezervi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Zvezda je pobjedu nad Monakom izborila sa devetoricom igrača, a vrlo je važno znati da je Džerad Batler bio drugi najefikasniji igrač crveno-bijelih, ali ujedno i igrač koji je ušao sa klupe. On je u pobjedi svog tima postigao 20 poena. Standardno dobar je bio i Kodi Miler Mekintajer koji je razigravao tim sa 10 asistencija, ali i 12 poena i važnih šest skokova. Pa samo možemo reći: ova mašina melje i kad nema mnogo goriva u njoj i kad je na rezervi!

Saša Obradović uskoro na "slatkim mukama"

Crvena zvezda iz meča u meč ostaje bez igrača. U susretu sa Dubaijem Saša Obradović iznenada nije mogao da računa na Čimu Monekea, a onda se u susretu povrijedio i Ebuka Izundu. Međutim, očekivanja su da će se svi oni vrlo brzo vratiti na teren, te će bivši strateg Monaka imati "slatke muke" kad je u pitanju sastav ekipe.

Zvezda već sad koristi najsvježije pojačanje, Džerad Batler šutirao je 64 odsto iz igre, bio je strijelac važne trojke početkom odlučujuće dionice moča kad je Zvezda sa pola koša razlike, stigla na 68:64. Njegov doprinos ekipi polako dolazi do izražaja, s obzirom na to da se NBA iskustvo poprilično razlikuje od evropske košarke.

Vidi opis Obradović stvorio nepobjedivu Zvezdu: Ovo je mašinerija koja melje i kad je na rezervi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ujedno, povratak Džordana Nvore sve je bliži, a očekuje se oporavak i Devontea Grejama, kao i Čime Monekea. Teže su povrijeđeni Džoel Bolomboj (stopalo), Ajzeja Kenan (ligament koljena) i Hasijel Rivero (stopalo), Tajson Karter zbog plućne embolije nije uspio da pomogne ekipi.

Ipak i sam trener spomenuo je da nije lako priključivati nove igrače timu, ali se to u rotaciji Crvene zvezde na da primijetiti. Igrači na terenu izgledaju vrlo skladno i uigrano. "Stalno smo u nekom vaganju - sa njim, Nvorom, sad i sa Ebukom. Da li će biti ili neće... Vraćanje i stavljanje u formu Batlera takođe nje lako, to je proces, treba još da razumije gdje je, kako se ovdje igra... To su sve stvari koje ti smetaju da igraš na željeni način. Potreban je cijeli roster da bi se održao način igre, a to je sve teže i teže", rekao je Obradović poslije poraza od Dubaija.

Šta je Saša Obradović rekao nakon pobjede nad Monakom?

Izvor: MN PRESS

Zvezda je upisala još jednu pobjedu u Evroligi, možda i najvažniju dosad s obzirom na oslabljeni sastav Saše Obradovića. Nakon velikog trijumfa trener crveno-bijelih je rekao: "Savršena predstava. Poslije svega što nam se dešavalo u posljednje vrijeme, ovo je težak put. Mala je mogućnost priprema utakmice, izvukli smo maksimum, svako ko je bio na terenu. Mislim da smo zaista zaslužili", izjavio je nakon pobjede za Arenu sport.

Očekuje se da tim uskoro dobije i pojačanja u vidu igrača koji su dosad bili povrijeđeni, a polako, kroz trenažne procese, pronalaze staru formu: "Dobro je pitanje šta će biti kad sedmorica igrača budu došli? Kad igramo sad ovako dobro... Uživamo u momentu, kada ostali igrači doću mi ćemo ih integrisati, nadam se daćemo igrati još bolje", kroz osmijeh je zaključio trener Crvene zvezde.

Raspored Crvene zvezde do Nove godine

Vidi opis Obradović stvorio nepobjedivu Zvezdu: Ovo je mašinerija koja melje i kad je na rezervi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Crvena zvezda će do Nove godine odigrati sedam evroligaških mečeva, dok će na tri biti domaćin. Između ostalog, izabranike Saše Obradovića očekuju susreti u regionalnom takmičenju, kao i derbi u Evrolgi koji je najavljen za 12. decembar, a domaćin će biti Partizan.