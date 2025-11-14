Džared Batler o treneru Crvene zvezde: Saša Obradović je misteriozan, sviđa mi se to

Džared Batler postaje novi vođa Crvene zvezde i ljubimac njenih navijača. Poslije Monaka je pričao o navikavanju na Evropu.

Zvezdino NBA pojačanje Džared Batler je zapalilo Beogradsku arenu u pobjedi protiv Monaka. Blistao je košarkaš iz Luizijane i bio jedan od najboljih igrača crveno-bijelih u velikom trijumfu, za povratak na diobu prvog mjesta tabele.

"Samo je potrebno vrijeme, osjećam se sve komfornije i u poziciji da radim ono što inače radim. Samo malo strpljenja i to je to", rekao je novinarima poslije meča.

U drugom poluvremenu je eksplodirao i ubacio 15 od svojih 20 poena. Šta se dogodilo u svlačionici?

"Neki momci su mi samo rekli 'Džarede, vjeruj nam' i mislim da se to dogodilo, vjerovao sam saigračima više, a kada je bilo potrebno da uradim svoj posao, to sam radio".

"Ovdje se igra drugačiji pikenrol"

Na šta mu je najteže da se navikne iz košarkaškog ugla?

"Ništa posebno, tempo i ritam, najvažnije stvari. Kako momci igraju pikenrol, takve stvari, ali to je u redu. U pikenrolu u NBA ligi se često zonira pik (igra u 'dropu'), ovdje se često igra visoko iskakanje, preuzimanje... Učiš drugačije ritmove ekipa i načina na koji igraju pikenrol".

Kako se bori sa brzim ulaskom u probleme sa ličnim greškama?

"Da, to je jedna od stvari na koje se fokusiram. Prosto, ne želim da izađem zbog ličnih grešaka u prvih pet minuta treće četvrtine"

Kakvi su utisci saradnje sa Sašom Obradovićem?

"Malo je misteriozan, što mi se sviđa. Mislim da ga upoznajem sve više, kao i on što upoznaje mene".

Slavio je koševe i oduševio navijače.

"Tako pokazujem emocije. Moje 'prebacivanje' na evropsku košarku je bilo teško i potrebno je dosta adaptacija, pa su to trenuci u kojima izbacim iz sebe to u stilu - 'konačno'. Naelektrisan sam u tim trenucima", kazao je Batler.

