logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Matijas Lesor opet mora na operaciju

Matijas Lesor opet mora na operaciju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Francuski as tražio da ga operiše svjetski poznati stručnjak Nik Van Dajk.

Matijas lesor opet mora na operaciju Izvor: MN Press/YouTube/Episurf Medical

Centar Panatinaikosa Matijas Lesor (30 godina) mora na još jednu operaciju, objavio je njegov klub. U pitanju je artroskopija zbog oštećenja hrskavice lijevog skočnog zgloba.

"Matijas Lesor otputovaće u Porto u Portugalu u subotu ujutru, u pratnji šefa mediciskog tima Panatinaikosa, Jovanisa Trijantafilopulosa. U ponedjeljak će biti podvrgnut artroskoposkoj operaciji zbog saniranja oštećenja hrskavice lijevog skočnog zloba, koju će obaviti istaknuti profesor ortopedije Nik Van Dajk, koji se smatra jednim od najboljih svjetskih stručnjaka, zbog čega ga je i izabrao naš igrač", saopštio je Panatinikos.

Francuski as prošlog decembra je doživio prelom potkoljenice, odsustvovao je sve do Fajnal-fora u Abu Dabiju, a onda je ponovo otišao na pauzu. Ljetos je procijenjeno da je bolje da preskoči Eurobasket i da ne igra za Francusku, a ni ove sezone još nije zaigrao.

Jedan od najboljih centara u Evroligi već praktično godinu dana ne uspijeva da stane na teren, a PAO je zbog toga reagovao na tržištu i doveo nekadašnju NBA zvijezdu i bivšeg reprezentativca Sjedinjenih Država, Keneta Farida.

Lesor za to vrijeme putuje sa ekipom i njen je dio "u civilu", kao i nedavno na gostovanju Crvenoj zvezdi u Beogradskoj areni. 

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Matijas Lesor KK Panatinaikos Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC