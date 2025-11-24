Brojke ne slute na dobro: Partizan je treći na svijetu, ali evropska košarka gubi mlade igrače

CIES je uradio istraživanje i objavio podatke za godišnju analizu migracije košarkaša i neke brojke djeluju zabrinjavajuće.

Tradicionalna godišnja analiza migracija košarkaša urađena je od strane Istraživačke grupe CIES (International centre of sport studies") i rezultati su donekle zabrinjavajući. Objavljeni su podaci za sezonu 2024/25 i pokazuje ono što možemo da vidimo i na parketu.

Analiza je fokusirana na tri glavne tačke - poređenje domaćih i stranih igrača, broj košarkaša mlađih od 21 godine koji dobijaju šansu i igrači koji su "uvezeni" i koji se porede sa domaćim igračima. Oboren je rekord po broju međunarodnih transfera (13.555) u muškoj i ženskoj konkurenciji koji je za 406 viši nego prošle godine i broj utakmica je uvećan u prosjeku za 7.7 puta u odnosu na prošlu godinu.

Ono što najviše zabrinjava jeste da jako mali broj igrača, koji nisu stariji od 21 godinu, dobijaju jako malu minutažu. Samo 15,6 odsto igrača je bilo u domaćim ligama i prosječno su igrali 5,1 minut po meču. ABA liga je i dalje u vrhu kada je u pitanju prosjek godina igrača. Interesantno je i da je najmlađi tim na sijvetu prošle godine bila ekipa Mege.

Interesantno je i da je Partizan bio treći na svijetu po prosjeku minuta koji su imali domaći igrači, ne starijih od 21 godine, koji su bili na parketu na domaćim terenima (15,7 minuta).

Takođe, već prošle sezone bilo je više internacionalaca u koledž košarci (NCAA) i to dok još nije važilo trenutno pravilo da oni dobijaju plate. Zato imamo i sve veću migraciju talentovanih evropskih igrača koji idu tamo.

Srbija takođe ima i 39 licenciranih agenata po čemu je četvrta na svjetskoj listi. Ispred su Italija (42), Španija (53), a ubedljivo prva je Amerika (265).

U isto vrijeme je Srbija i četvrta po broju BAT slučajeva (104). Radi se o slučajevima koji su završili na FIBA arbitražnom sudu. Ispred su Italija (156), Grčka (185) i Turska (473).

