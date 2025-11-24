logo
Nikola Jokić je Džordan ove NBA lige? "On je najbolji košarkaš na svijetu, ne zanima me što ne igra odbranu"

Nikola Jokić je Džordan ove NBA lige? "On je najbolji košarkaš na svijetu, ne zanima me što ne igra odbranu"

Goran Arbutina

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Ostin Rivers je sastavio svoju petorku za "Svemirski basket". Devedesetih je u tom crtanom glavni lik bio Majkl Džordan, sada bi to bio - Nikola Jokić.

Ostin Rivers je sastavio svoju petorku za "Svemirski basket" Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia / YT/ ClipZone: Comedy Callbacks

Ako ste odrasli devedesetih sigurno ste gledali "Svemirski basket", kultni crtani film u kome Majkl Džordan pokušava da pobijedi tim čudovišta zajedno sa Duškom Dugouškom, Petlom Sofronijem, Patkom Dačom, Tviti u svojoj ekipi. Sada klinci gledaju nastavak snimljen 2021. godine, a u njemu nažalost nema Nikole Jokića.

Makar je Ostinu Riversu žao što nije tako pošto je on na pitanje koga bi sada stavio u idealni tim NBA lige koji bi pobijedio ekipu čudovišta iz svemira odgovorio da bi to bili Nikola Jokić, Viktor Vembanjama, Kevin Durent, Entoni Dejvis i Kejd Kaningem.

Koji je idealni tim?

"Мој centar bi bio Vembanjama. Staviću obojicu u tim, nije mi bitno ko će biti četiri, a ko pet. Želim da Nikola bude glavni defanzivac, a Vembanjama bi pomagao sa njegovom visinom i dužinom. Stavljam ih u isti tim, zamislite te pasove između njih dvojice, te Nikoline asistencije.

Ostatak tima bi mi bio samo od šutera. Moj plejmejker bi bio Kejd Kaningem, a treba mi neko i da igra odbranu. Ne želim Kejda i Šeja u istom timu, lopta je potrebna obojici. Moram da izaberem jednog. Mislim da je Šej bolji igrač ukupno, ali izabraću Kejda. Na dvojci bih najvjerovatnije izabrao Entonija Edvardsa, a na trojku bi stavio Kevina Durenta.

Hoću da svih mojih pet igrača mogu da preuzimaju. Nikola ne može. ali stavio sam ga u tim jer je najbolji košarkaš na svijetu. Imate Nikolu, a mnogo njegovijh defanzivnih problema bi bilo riješeno sa Vembanjamom pored njega. Imate Nikolu, Vembanjamu, Kevina Durenta, Edvardsa na dvojci i Kejda. Svih pet mojih igrača mogu da šutiraju, igraju odbranu i dodaju", završio je Ostin Rivers. 

Nikola Jokić NBA liga košarka Majkl Džordan

