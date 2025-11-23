Najbolja partija Tristana Vukčevića ove sezone

Tristan Vukčević odigrao odličan meč u porazu Vašingtona od Čikaga, uz poruku treneru Brajanu Kifu da mora češće da bude na terenu.

Srpski košarkaš Tristan Vukčević odigrao je svoju najbolju utakmicu ove sezone u NBA ligi. Znamo da Vukčević igra manje nego prošle godine, međutim nije odustajao i uspio je trenera Vašingtona da ubijedi da mu pruži nešto veću šansu protiv Čikaga, a umalo se to ispostavilo kao i potez koji će odvesti do pobjede. Na kraju, Čikago je slavio protiv Vašingtona 121:120.

Na tom susretu Vukčević je zabilježio 12 poena, osam skokova, pa onda i po dvije asistencije, ukradene lopte i blokade, sve to za samo 20 minuta na parketu, što je posebno impresivno u čitavoj priči.

Statistika kaže i da je sa njim na parketu Vašington imao "plus sedam" protiv Čikaga, što će reći da će u Vašingtonu sada morati ozbiljno da razmisle da mu povećaju minutažu. Odigrao je 13 mečeva ove sezone i samo jednom, do prije četiri dana, imao je dvocifren broj minuta na parketu. To se sada mijenja i vidjećemo da li će popraviti svoj ovosezonski prosjek od četiri poena po meču i 1,9 skokova.

Što se tiče same utakmice, Nikola Vučević je odveo Bulse do pobjede sa 28 poena i 12 skokova, a Džoš Gidi je imao tripl-dabl učinak od 18 poena, 12 skokova i 11 asistencija. S druge strane kod Vašingtona sa po 20 poena su zabilježili Kispert i Vitmor.

