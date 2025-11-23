logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbolja partija Tristana Vukčevića ove sezone

Najbolja partija Tristana Vukčevića ove sezone

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Tristan Vukčević odigrao odličan meč u porazu Vašingtona od Čikaga, uz poruku treneru Brajanu Kifu da mora češće da bude na terenu.

Tristan Vukčević 12 poena u porazu Vašingtona Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profime

Srpski košarkaš Tristan Vukčević odigrao je svoju najbolju utakmicu ove sezone u NBA ligi. Znamo da Vukčević igra manje nego prošle godine, međutim nije odustajao i uspio je trenera Vašingtona da ubijedi da mu pruži nešto veću šansu protiv Čikaga, a umalo se to ispostavilo kao i potez koji će odvesti do pobjede. Na kraju, Čikago je slavio protiv Vašingtona 121:120.

Na tom susretu Vukčević je zabilježio 12 poena, osam skokova, pa onda i po dvije asistencije, ukradene lopte i blokade, sve to za samo 20 minuta na parketu, što je posebno impresivno u čitavoj priči.

Tristan Vukčević protiv Čikaga
Izvor: YouTube/Hoops Showtime

Statistika kaže i da je sa njim na parketu Vašington imao "plus sedam" protiv Čikaga, što će reći da će u Vašingtonu sada morati ozbiljno da razmisle da mu povećaju minutažu. Odigrao je 13 mečeva ove sezone i samo jednom, do prije četiri dana, imao je dvocifren broj minuta na parketu. To se sada mijenja i vidjećemo da li će popraviti svoj ovosezonski prosjek od četiri poena po meču i 1,9 skokova.

Što se tiče same utakmice, Nikola Vučević je odveo Bulse do pobjede sa 28 poena i 12 skokova, a Džoš Gidi je imao tripl-dabl učinak od 18 poena, 12 skokova i 11 asistencija. S druge strane kod Vašingtona sa po 20 poena su zabilježili Kispert i Vitmor.

NBA rezultati 23. novembar:

  • Šarlot - L.A. Klipers 116:131
  • Orlando - Njujork 133:121
  • Nju Orleans - Atlanta 98:115
  • Čikago - Vašington 121:120
  • Milvoki - Detroit 116:129
  • Dalas - Memfis 96:102
  • Denver - Sakramento 123:128

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Tagovi

Tristan Vukčević NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC