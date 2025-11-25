Željko Obradović sjeo bez riječi na klupu Partizana: Poslije meča izgovorio samo jedno

Trener Partizana zamišljen dočekao kraj utakmice protiv Panatinaikosa, a poslije utakmice u miks-zoni Dori Panteli dao veoma kratku izjavu o porazu svog tima.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je doživio težak poraz na gostovanju Panatinaikosu, protiv kojeg je ponovo upao u "crnu rupu" u trećoj četvrtini i nije se izvukao iz nje.

U završnici drugog dijela meča u hali OAKA, koji je njegov tim odigrao katastrofalno, trener Željko Obradović sjeo je na klupu i kamera je "uhvatila" trenutak u kojem je bio duboko zamišljen.

Dok je Panatinaikos mirno dovršavao posao u završnici meča, Obradović je bio miran kraj terena kao malo kada. Isti utisak ostavio je i nakon meča, u razgovoru sa lepom reporterkom Dorom Panteli, pred kojom je dao kratku izjavu.

Obradović govorio tek nekoliko sekundi

"Panatinaikos je igrao izvrsno, imaju sjajan tim i igraju izvanredno", rekao je Željko Obradović, bez želje da ulazi u dublju analizu u miks-zoni. Njegov tim je u dvorani Panatinaikosa pao sedmi put u posljednjih osam kola Evrolige i dočekaće decembar u komplikovanoj poziciji, sa skorom 4-9 i bez previše prava na grešku, iako je i dalje prvi dio sezone.

Na terenu na kojem je Željko Obradović donio Atinjanima čak pet titula prvaka Evrope, njegov tim bio je ravnopravan u prvom dijelu meča, dok se na drugom praktično nije pojavio. Epilog je bio jako bolan po Beograđane i prelomio se u odlučujućoj seriji Panatinaikosa 25-0 od sredine treće do sredine četvrte četvrtine.

Kako crno-bijeli stoje na tabeli?

Izvor: MN Press/flashscore

Nakon 13 odigranih kola, Partizan se nalazi na 17. i 18. pozicije sa Baskonijom, sa kojom deli skor 4-9, poziciju ispred tandema "fenjeraša" Makabija i ASVEL-a, koji imaju učinak 3-9, ali i odigrani meč manje. Izraelci će tu utakmicu odigrati u sredu u beogradskom "Pioniru" protiv Armanija od 18 časova, dok će ASVEL iste večeri od 20.30 časova gostovati Barseloni.