"Hej, mogu ja da kažem nešto?": Obradović vikao na tajm-autu na igrače Partizana

Trener Partizana podigao glas na svoje igrače na tajm-autu protiv Panatinaikosa

Trener Partizana Željko Obradović teško je podneo ubedljiv poraz od Panatinaikosa u Atini. U momentima u kojima je njegov tim ponovo upao u "crnu rupu" u Evroligi, pokušavao je da trgne ekipu, ali nije uspevao. To je pokazao i jedan tajm-aut.

Kamera je "uhvatila" kako Željko Obradović daje instrukcije ekipi, a onda igrači kreću na teren. U tom trenutku ih je "Žoc" pozvao da se vrate i da ga saslušaju do kraja.

"Hej, mogu li da kažem nešto? Mogu nešto da kažem? Gledaj ovdje", govorio je Obradović sa tablom u ruci.

Košarkaši ispred njega, Duejn Vašington, Dilan Osetkovski, Vanja Marinković zastali su u tom trenutku i zavladala je tišina kraj terena. Crno-bijeli su u tim trenucima ubjedljivo gubili i postavljalo se samo pitanje konačne razlike u korist "zelenih".

Obradovićev izraz lica rekao sve

Iako se trudio da pred kamerama i na konferenciji za novinare sačuva mir, na licu Željka Obradovića vidjelo se da mu je poraz teško pao. U dvorani u kojoj je donio Panatinaikosu pet titula prvaka Evrope završnicu meča je dočekao na klupi, zamišljen kako je malo puta bio u toku utakmice.

I u miks-zoni poslije meča nije bio drugačije raspoložen, već je Dori Panteli rekao samo jedno o utakmici.

"Treneru, šta je izlaz iz Partizanove krize?"

Na konferenciji za novinare grčki novinari pitali su Željka Obradovića kako da njegov tim promeni trenutnu situaciju (sedam poraza u posljednjih osam kola) i da počne da pobjeđuje? "Žoc" je rekao da će dati odgovor iz svog iskustva.

"Ne znam. Ne znam... Do sada sam mislio i vjerovao da je rješenje uvijek samo naporan rad na terenu. Uz ovakav raspored kakav imamo, veoma je teško, jer nemamo dovoljno vremena. To uvijek zavisi od motivacije i želje za igrom. Ako moje iskustvo pomaže, onda je to glavna stvar - kako reaguješ ako imaš karakter i želiš da nastaviš da se boriš iako igraš loše", rekao je Obradović između ostalog pred novinarima.

Šta sada očekuje Partizan?

Crno-beli su sa skorom 4-9 na trećem mestu tabele otpozadi, a ispod njega su samo Makabi i ASVEL sa učinkom 3-9 i uz odigrani meč manje. Partizan će imati pred sobom dane za odmor i pripremu za Bajern u Beogradskoj areni (četvrtak, 4. decembar), ali bez reprezentativaca koji će imati obaveze u kvalifikacijama za Mundobasket 2027.