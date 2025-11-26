"Nešto treba da se promijeni, greške su sve gore": Nikola Lončar o dubokoj krizi Partizana u Evroligi

Nekadašnji as Partizana ocijenio da porazi crno-bijelih liče jedan na drugi i da se konstantno ponavljaju teški padovi u igri.

Bivšem asu Partizana Nikoli Lončaru nije bilo potrebno postavljati pitanja poslije teškog poraza od Panatinaikosa, za nastavak niza loših rezultata u Evroligi.

"Mislim da je poljuljano samopouzdanje ekipno. Neki igrači su igrali, Sterling Braun je bio fenomenalan u prvoj četvrtini, Partizan ju je dobio, međutim od treće četvrtine je sve krenulo loše. Individualno samopouzdanje nije problem koliko ekipno. To je znak da možda nešto treba da se promijeni. Kako se kaže, da se možda udari rukom o sto, da se povuče linija... Možda je i rano za podvlačenje linije, ali šteta je što Partizan dolazi u situaciju da će naredne dvije-tri utakmice u decembru već znati koja je njegova budućnost u Evroligi za ovu sezonu. Nadam se da će biti pobhede, da će biti priključak makar za zonu plej-ina, ali mislim da te stvari koje se ponavljaju nisu dobre, već su veoma loše".

"Ne mislim da se thera ovaj ili onaj, već da se promijeni rotacija. Neke taktičke zamisli. Da se promijeni pozicija nekih igrača, da bude bolji pristup, da se radi na drugačiji način, imaju 10 dana do naredne utakmice, da dobiju manje slobodnih dana. Neki trener bi rekao - OK ljudi, treba nam rad, fokus, možda će Željko sada dati nekoliko dana da se razbistre glave, to mi ne možemo da znamo, ali fali neka iskra", kazao je Lončar.

I Željko Obradović govorio je poslije meča o katastrofalnom padu u igri svog tima u trećoj četvrtini i o seriji Panatinaikosa 25:0. Lončar je rekao da se takvi padovi kontinuirano ponavljaju crno-bijelima tokom serije loših rezultata - sedam poraza u posljednjih osam kola.

"Serija 25:0, da se 10 minuta ne da koš iz igre. Treba ići duboko unazad da se nađe tim koji je doživio takve parcijale od 25:0, 22:0, 17:2, pritom sve te utakmice su izgubljene sem Monaka, koji je pobijeđen u posljednjim sekundama utakmice. Ovako vruće glave teško je analizirati, možemo da prođemo kroz brojeve, ali kako da ti kažem - vidjeli smo od početka da je Partizan ušao fenomenalno, da je bio u fokusu, nije to lako protiv ekipe koja je izvukla od starta najbolju petorku".

"Ponavljaju se neke priče od prethodnih utakmica, neke negativne stvari. Možemo da izvučemo neke dobre stvari, prvu i dio druge četvrtine, ali nažalost tih 25:0... Ne sjećam se da sam gledao utakmicu, možda na juniorskom nivou to možemo da nađemo, ali na evroligaškom... Pamtimo Olimpijakos protiv Makabija 17:1 u zadnjoj četvrtini, bilo ih je, ali opet...".

"Partizan nema igrače koji mijenjaju stvari s klupe"

Rekao je Lončar da je teško analizirati crno-bijele kada njihovi porazi i padovi liče na prethodne. Tačnije, sve su gori.

"Partizan nema igrače koji uđu sa klupe i daju veliki učinak. Bili su sad manje-više na terenu, nije bio Lakić, zna se da Karlik ne igra, ali ne može Sterling Braun da ubaci 14 poena u prvoj četvrtini, pa da onda da još dva. Šejk Milton je ponavljao greške kao protiv Olimpijakosa. Takođe, Partizan je imao 14 asistencija, Slukas 10, PAO 25. Partizan je bio totalno van svega od početka treće četvrtine do kraja utakmice, stvari se ponavljaju i moramo da pričamo i da ponavljamo ono što smo pričali u posljednje tri utakmice. Stvarno je teško da analiziramo kada se greške ponavljaju i te greške su sve gore. Šta je u glavama igrača, šta treba preduzeti? Po meni nešto treba da se promijeni."

Karlik Džouns mnogo fali crno-bijelima, naglasio je Lončar.

"Partizanu fali Kerlik Nan, naš Kerlik Nan je Karlik Džouns i to je ogroman hendikep, svi bi igrali sa njegovom energijom, bili bolji u svojim situacijiama, u energiji, u kontranapadu, nalazio bi saigrače u dobrim pozicijama i to je više nego Kendrik Nan za Partizan. Mislim da se ne bi desilo 25:0 sa Karlikom Džounsom".

Partizan će naredni meč igrati u Evroligi narednog četvrtka, protiv Bajerna u Evroligi.

