"Ostavka Željka Obradovića je neopoziva": Partizan već traži novog trenera

Željko Obradović podnio je neopozivu ostavku na mjesto trenera Partizana i klub već traži novog šefa struke.

Željko Obradović podnio je neopozivu ostavku na mjesto trenera Partizana. Crno-bijeli već traže novog šefa struke prenosi "Telesport". To su najnovije informacije o trofejnom stručnjaku.

Prvo je "Mozzartsport" objavio vijest da je Željko podnio ostavku i da se čeka reakcija kluba, dok je "Telesport" poslije toga saopštio da je situacija znatno ozbiljnija i da je ostavka neopoziva i da će uslijediti zvanično obraćanje javnosti u toku večeri.

Partizan se nalazi u seriji loših rezultata i problem nije samo poraz, već i loša igra ekipe. Dozvoljavaju rivalima ogromne serije, Monako je imao seriju 22:0 u posljednjoj četvrtini, Asvel je počeo meč sa 16:2, Fenerbahče sa 14:0, a Panatinaikos je u Atini napravio seriju 25:0.

Čeka se zvanična reakcija kluba koja će uskoro morati da uslijedi. Ekipa je trenutno u avionu i vraća se za Beograd, tako da novosti neće biti dok ne slete u srpsku prestonicu.

