Grobari iznenadili legendu Crvene zvezde: Nije mogao da sanja ovakvu scenu u Beogradu

Grobari iznenadili legendu Crvene zvezde: Nije mogao da sanja ovakvu scenu u Beogradu

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Čuveni Zvezdin štoper Miodrag Belodedić stigao među navijače Partizana na beogradskom aerodromu

Miodrag Belodedić na aerodromu sreo navijače Parttizana Izvor: R.Z./ATAIMAGES/MN Press

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Miodrag Belodedić doputovao je u četvrtak u Beograd i na aerodromu zatekao ogroman broj navijača Partizana koji su čekali Željka Obradovića.

Čuveni defanzivac, član kultne generacije crveno-bijelih iz 1991. godine, doletio je izvjesno na utakmicu Zvezde i FSCB-a u Ligi Evrope, a dočekali su ga pozdravi pristalica crno-bijelih. I jedni i drugi bili su iznenađeni tim susretom, a scena je bila veoma prijatna - Belodedić je uz osmijeh, pa i pozdrave prošao kraj pristalica crno-bijelih.

KK Partizan Željko Obradović Miodrag Belodedić Grobari

