Čuveni Zvezdin štoper Miodrag Belodedić stigao među navijače Partizana na beogradskom aerodromu
Legendarni fudbaler Crvene zvezde Miodrag Belodedić doputovao je u četvrtak u Beograd i na aerodromu zatekao ogroman broj navijača Partizana koji su čekali Željka Obradovića.
Čuveni defanzivac, član kultne generacije crveno-bijelih iz 1991. godine, doletio je izvjesno na utakmicu Zvezde i FSCB-a u Ligi Evrope, a dočekali su ga pozdravi pristalica crno-bijelih. I jedni i drugi bili su iznenađeni tim susretom, a scena je bila veoma prijatna - Belodedić je uz osmijeh, pa i pozdrave prošao kraj pristalica crno-bijelih.
Anketa
Da li bi Željko Obradović trebalo da napusti Partizan?
-
Da, vreme je za rastanak
47.37% (18)
-
Ne, Partizan ne sme da prihvati ostavku
36.84% (14)
-
Teško je odgovoriti, komplikovana je situacija
15.79% (6)
Grobari iznenadili legendu Crvene zvezde: Nije mogao da sanja ovakvu scenu u Beogradu