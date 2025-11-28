Željko Lukajić tvrdi da su igrači Partizana ostavili Željka Obradovića na cjedilu i da je zbog njih došlo do ostavke i svih dešavanja u klubu.

Izvor: MN PRESS

Ostavka Željka Obradovića i pokušaj Partizana da ga ubijedi da promijeni odluku glavna su tema u košarkaškoj javnosti. Čeka se sastanak na kom će sve da se riješi, a navijači se nadaju da će doček na aerodromu i sve to da pomogne da se trofejni stručnjak predomisli. O cijeloj situaciji pričao je Željko Lukajić koji smatra da su ga igrači ostavili na cjedilu.

"Šta drugo da kažem osim velikog razočarenja. Da se dođe u situaciju da se jedna takva faca, u pozitivnom smislu i mogu to da kažem jer smo prijatelji, natera na ovakav potez. Probleme, ako ih je bilo, trebalo bi da rešavaju ljudi u klubu, sportski menadžment. Sve su mogli da dozvole, ali ne i da dovede u pitanje nekoga ko je toliko veliki. Sa naše trenerske strane, sa srpske, a da ne govorim sa Partizanove strane", rekao je Lukajić za "Sport klub".

Spomenuo je koliki trag je popularni Žoc ostavio u košarci, a napravio je poređenje i sa situacijom u Zvezdi.

"Rezultata uvijek imaš ovakvih ili onakvih, ali da se pogledamo u ogledalo. Da Željko nije došao... Partizan je bio pred kolapsom. Njegovim povratkom vratio se motiv, sponzori, navijači, ma sve živo. Mi kao mi, sve brzo zaboravljamo. Do juče Partizan nije bio ni učesnik Evrolige, ugašene mlađe kategorije, održavao se u životu dok se on nije vratio. Pogledajte koliko 'kašlju' Barselona, Real, pa ništa, ne radi se to lako. Tim nikada nije bio skup najboljih igrača. Pa, pogledajte kako je Zvezda odigrala protiv Olimpijakosa, kao tim. Ko god uđe, doprinosi, svi na klupi skaču. Ako pogledamo njihov tim, nemaju bolje od prvotimaca Partizana, a i mnogih drugih evroligaša, ali taj način pristupa pravi razliku. Možeš da pogineš kao heroj i kao kukavica."

"Mnogi pričaju da su ga igrači 'bušili'"

Vidi opis Lukajić isprozivao strance: "Sad mnogi pričaju da su Željka bušili igrači Partizana" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Pričao je Lukajić i o spekulacijama raznim i teorijama koje se vrte u javnosti da su Obradovića "bušili" igrači.

"Sada mnogi pričaju o tom 'bušenju' igrača. Super, sjajno, zato i pitam šta je radio sportski menadžment kluba ako takvom stručnjaku neki rade takve stvari za milion, milion i po sezoni. Šta bi bilo da je neko od srpskih igrača opalio nekoga flašom po glavi? Uvijek sam za to da smo mi u Srbiji pravi domaćini, ali... Majstori, stranci, morate da naučite da se ovaj narod ovdje sekira, da ima drugačiji pristup prema klupskim bojama i košarci. Majstore, dobio si pare, ima da trčiš. Oni to ne rade, imaju neke svoje vizije, filozofije. Niko ne može da mi kaže da im Željko nije objasnio kako se igra, šta od njih želi, da im nije hiljadu puta rekao da naprave taktički faul, da izađu iz bonusa, ma dajte..."

Nastavio je da priča u jednom dahu o izdanjima pojedinaca.

"Kako tek igraju odbranu jedan na jedan, to je posebna priča. Ali, dođu po svoju platu. Pogledajte i broj povrijeđenih igrača, napravili su sebi sindikat, čvrste ugovore imaju. Još se čude što ih čovjek opominje za mobilne telefone. Vidite ko je sve 'nastradao' od trenera posljednjih dana, Mesina, Kokoškov, Željko. Niko ne smije igračima da kaže čak ni da ugasi telefon dok pričam i da me gleda u oči. Šta smo onda mi treneri. Ako možete, nabacite još tetovaža, vodite računa o frizurama, modnim trendovima. A, šta vraćaš ekipi, treneru i kako, to nema veze."

"Hoćemo li nekog Trinkijerija?"

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbrecht / imago sportfotodienst / Profimedia

Upitan je Lukajić i za potencijalnog novog trenera Partizana u slučaju da Obradović zaista ode.

"Hoćemo li nekog Trinkijerija da se bori za osmo mjesto? To me ne zanima. Kakva je razlika između osmog, 10. ili 12. mjesta? Trebalo bi da se misli i o sutra. Kako nas je učio profesor Aleksandar Nikolić? Nešto ne valja danas, danas je već juče, sutra je danas. Trebalo bi da pogledam i napravim analizu. U redu, ova sezona je ovakva, ali vam nešto neće proći. Sad ću ja sa juniorima da gubim kako hoću, ali da pravim nekog svog za budućnost. Tako bi bar ja razmišljao", zaključio je Lukajić.