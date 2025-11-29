Odložen sastanak Željka Obradovića i Partizana!

Sastanak koji je trebalo da se održi danas u 11 časova pomjeren je za narednu sedmicu. Razlog je molba članova Upravnog odbora...

Željko Obradović i Partizan - neizvjesnost se nastavlja. Upravni odbor kluba je sa iskusnim stručnjakom trebalo da održi sastanak danas u 11 časova, ali se to neće dogoditi jer je došlo do odlaganja. Kako prenosi "Mozzartsport" sastanak je pomjeren na početak naredne nedjelje.

"Dogovoren je novi sastanak koji je pomeren za početak naredne nedjelje. Razlog ovakve odluke je što pojedini članovi Upravnog odbora nisu u zemlji, a aktuelna situacija trenutno zahtjeva najozbiljniji dijalog", navodi se u tekstu.

Dakle, konačna odluka Željka Obradovića i eventualne promjene odluke oko neopozive ostavke neće biti donijeta još uvijek. Sve je na čekanju...

