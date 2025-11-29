logo
Anketa: Da li će Željko Obradović da ostane u Partizanu?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Danas će se održati ključni sastanak u Partizanu za ostanak Željka Obradovića

Da li će Željko Obradović da ostane u Partizanu anketa Izvor: MN PRESS

Partizan je zakazao hitnu sednicu za 11 časova i poslije toga će se znati da li će Željko Obradović da ostane na klupi. U klubu rade sve da promene njegovo mišljenje i da ga ubijede da povuče neopozivu ostavku i da nastavi sa radom.

Da li će se to dogoditi? Odgovor na to pitanje zna samo Željko i svi sa nestrpljenjem čekaju da čuju šta će da saopšti na predstojećem sastanku. Dok se čeka njegova odluka, možete da glasate u MONDO anketi o tome šta očekujete da će da odluči.

Anketa

Da li će Željko Obradović da ostane u Partizanu

  • Da, promijeniće odluku i ostaće

    57.69% (15)

  • Ne, neće promijeniti odluku o ostavci

    34.62% (9)

  • Ne znam, previše je komplikovano

    7.69% (2)

Da li će Željko Obradović da ostane u Partizanu

Rezultati

Obradoviću je klub dao "odriješene ruke" kada je u pitanju sastav tima za nastavak sezone. Već je uručena "zahvalnica" dosadašnjem sportskom direktoru Zoranu Saviću, očekuje se da će na njegovo mjesto da dođe Žarko Paspalj, iako je glavni kandidat prvo bio Novica Veličković.

Mogli bi upravo ti potezi čelnika kluba da budu i veoma važni kada je u pitanju uticaj na Obradovića i na njegovu prvobitnu odluku o neopozivoj ostavci.

Navijači se već najavili i za trening

Nadaju se navijači da će Željko Obradović da vodi trening ekipe u 17 časova u Areni i već su najavili da će tamo doći u velikom broju. Da li će iskusni stručnjak da bude na tom treningu ili ne, situacija će biti mnogo jasnija poslije sastanka.

Ono što se zna jeste da su navijači najavili da će se tamo pojaviti kakva god odluka da bude. Već su mu priredili sjajan doček i na aerodromu i tako pokazali da žele da ostane na mjestu trenera.

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan

