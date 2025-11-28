Zvezda slavi, Partizan razočarao: Brutalna partija mladog Nedeljkovića

Mladi košarkaši Zvezde i Partizana počeli su takmičenje u Beču.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Juniori Crvene zvezde i Partizana odigrali su prve mečeve na turniru ABA lige u Beču. Crveno-bijeli su slavili protiv Dubaija sa 89:75, dok su crno-bijeli poraženi od Cedevita Olimpije sa 103:90.

Mladi košarkaši Zvezde su rutinski dobili ovu utakmicu, a već na poluvremenu su već imali dvocifrenu prednost. Dubai je pokazao reakciju u trećoj dionici, ali su crveno-bijeli otklonili dileme o pobjedniku serijom 16:2.

Zvezdu je predvodio Nedeljković koji po potrebi igra za prvi tim, postigao je 19 poena i 11 skokova, pratio ga je Stojković sa 16 poena i sedam skokova, Dok je Simjanovski dodao 10 poena i sedam asitencija. Ekipa Crvene zvezde u subotu igra drugi meč grupe protiv FMP-a od 15 časova.

Јуниори Црвене звезде савладали су у првој утакмици турнира АБА Лиге у Бечу екипу Дубаија резултатом 89:75 ⚪️



Екипа Драгољуба Аврамовића контролисала је утакмицу свих 40 минута и сигурно дуел привела крају. Свих 12 играча уписали су минуте, а чак десеторица су се уписала и на…pic.twitter.com/1lCgW47sJJ — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 28, 2025

Juniori Partizana poraženi su od Cedevita Olimpije sa 103:90. Kod Partizana se istakao Uroš Danilović sa 26 poena i osam skokova, pratio ga je Uroš Mijailović sa 21 poenom. Dvocifreni su bili još Nikola Đurović sa 12, kao i Luka Pavlović sa 11 poena.

Partizan sada čeka duel sa Bečom, koji je na programu u subotu od 17 časova i 30 minuta