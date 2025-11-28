logo
Dušan Alimpijević nakon pobjede u debiju na klupi Srbije: "Veliko hvala Crvenoj zvezdi"

Dušan Alimpijević nakon pobjede u debiju na klupi Srbije: "Veliko hvala Crvenoj zvezdi"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Selektor Srbije Dušan Alimpijević zahvalio se Crvenoj zvezdi na svemu što je uradila da pomgne reprezentaciji Srbije u novembarskom "prozoru"

dusan alimpijevic se zahvalio crvenoj zvezdi Izvor: MN PRESS

Srbija je upisala pobjedu na putu ka Mundobasketu. Pobijedila je Švajcarsku (90:86) i to tako što je uspjela da nadoknadi 23 poena zaostatka sa poluvremena (57:34). Bio je to prvi trijumf Dušana Alimpijevića na klupi nacionalnog tima od kada je zamijenio Svetislava Pešića. Po završetku meča je selektor imao posebnu zahvalnost za Crvenu zvezdu.

"Želim da se zahvalim Crvenoj zvezdi koja je bila prekorektna u ovim FIBA 'prozorima', nemam riječi da se zahvalim. Oni su poslali Miljenovića, dali su nam sada Dobrića, a Davidovac je dobio dozvolu, ali se povrijedio. Jedino za Uroša Plavšića, koji je takođe bio pozvan, nije pušten zbog treninga. Morao je da ostane jer imaju problema sa povredama centara i nisu bez njega mogli da imaju dobar trening", rekao je Alimpijević.

Potvrdio je i da se to ne odnosi samo na igrače već i na članove stručnog štaba.

"Ne radi se samo o tome. Asistent Tomović je sa nama iz Crvene zvezde, fizioterapeut, doktor, takođe i Neša Ilić. Veliko hvala Zvezdi", zaključio je Alimpijević.

Srbija preokrenula, prva pobeda Alimpijevića na klupi Srbije
Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

