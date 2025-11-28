logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlasnik Hapoela javno prijetio Crvenoj zvezdi, a sad promijenio ploču: "Dočekaćemo naše srpske prijatelje u Izraelu"

Vlasnik Hapoela javno prijetio Crvenoj zvezdi, a sad promijenio ploču: "Dočekaćemo naše srpske prijatelje u Izraelu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vlasnik Hapoela Ofer Janaj prijetio je javno Crvenoj zvezdi, a sad se oglasio na društvenim mrežama i tvrdi da su sada prijatelji i da jedva čeka da ih dočeka u Izraelu.

ofer janaj prijetio zvezdi a sad su prijatelji Izvor: Youtube/IPESE/printscreen

Ofer Janaj je vlasnik Hapoela iz Tela Aviva i čovjek koji je često u žiži javnosti. Posebno zbog svojih izjava koje je davao u prošlosti. Među njima je bio i napad na Crvenu zvezdu kada je javno prozivao tokom transfer sage Džonatana Motlija. Sada su se stvari promijenile i naziva crveno-bijele prijateljima.

"Prva evroligaška utakmica Hapoela kod kuće biće protiv naših srpskih prijatelja Crvene zvezde i trenutno drugog najboljeg tima u Evroligi. Istorijski momenat", napisao je Janaj na svom Tviter nalogu.

O čemu se radi? Evroliga je saopštenjem potvrdila da će od 1. decembra izraelski timovi svoje mečeve da igraju kod kuće. Dakle, Makabi i Hapoel biće domaćini u Tel Avivu. Prvi meč koji će tim Dimitrisa Itudisa igrati kod kuće biće baš protiv Crvene zvezde 16. decembra.

Šta je Janaj pričao o Zvezdi?

Krajem oktobra prošle godine povela se saga oko transfera Džonatana Motlija. Za igrača Hapoela je interesovanje navodno pokazivala Crvena zvezda u tom periodu, što je razbjesnilo vlasnika kluba koji je javno prijetio srpskom timu.

"Crvena zvezda je izabrala pogrešnog vlasnika za ovaj tango. Rekao sam da ću, ako odvedu mog igrača ,da pošaljem kontraponude za sve njihove zvijezde. Ne znači da će željeti da igraju za Hapoel, ali ću ih uzeti i mogu da idu gdje god hoće. Možda mogu besplatno da ih prepustim Partizanu. Nisam tip sa kojim se treba za**bavati", pričao je tada Janaj.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

05:38
Saša Obradović izjava pred Valensiju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hapoel Tel Aviv Evroliga KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC