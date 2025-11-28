Vlasnik Hapoela javno prijetio Crvenoj zvezdi, a sad promijenio ploču: "Dočekaćemo naše srpske prijatelje u Izraelu"

Vlasnik Hapoela Ofer Janaj prijetio je javno Crvenoj zvezdi, a sad se oglasio na društvenim mrežama i tvrdi da su sada prijatelji i da jedva čeka da ih dočeka u Izraelu.

Ofer Janaj je vlasnik Hapoela iz Tela Aviva i čovjek koji je često u žiži javnosti. Posebno zbog svojih izjava koje je davao u prošlosti. Među njima je bio i napad na Crvenu zvezdu kada je javno prozivao tokom transfer sage Džonatana Motlija. Sada su se stvari promijenile i naziva crveno-bijele prijateljima.

"Prva evroligaška utakmica Hapoela kod kuće biće protiv naših srpskih prijatelja Crvene zvezde i trenutno drugog najboljeg tima u Evroligi. Istorijski momenat", napisao je Janaj na svom Tviter nalogu.

First ever EL game for@HapoelTLVBCwill be against our Serbian friends and current second best team in@EuroLeague



Historical moment ❤️pic.twitter.com/zTVORp1DJ1 — Ofer (@OferYannay)November 27, 2025

O čemu se radi? Evroliga je saopštenjem potvrdila da će od 1. decembra izraelski timovi svoje mečeve da igraju kod kuće. Dakle, Makabi i Hapoel biće domaćini u Tel Avivu. Prvi meč koji će tim Dimitrisa Itudisa igrati kod kuće biće baš protiv Crvene zvezde 16. decembra.

Šta je Janaj pričao o Zvezdi?

Krajem oktobra prošle godine povela se saga oko transfera Džonatana Motlija. Za igrača Hapoela je interesovanje navodno pokazivala Crvena zvezda u tom periodu, što je razbjesnilo vlasnika kluba koji je javno prijetio srpskom timu.

"Crvena zvezda je izabrala pogrešnog vlasnika za ovaj tango. Rekao sam da ću, ako odvedu mog igrača ,da pošaljem kontraponude za sve njihove zvijezde. Ne znači da će željeti da igraju za Hapoel, ali ću ih uzeti i mogu da idu gdje god hoće. Možda mogu besplatno da ih prepustim Partizanu. Nisam tip sa kojim se treba za**bavati", pričao je tada Janaj.

