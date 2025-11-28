Evroliga žestoko kaznila Partizan

Partizan će morati da plati kaznu, ali i da zatvori određeni dio tribina na narednoj utakmici Evrolige.

Košarkaški klub Partizan žestoko je kažnjen zbog dešavanja na meču protiv Fenerbahčea, nedavno odigranog u Beogradskoj areni. Crno-bijeli će morati da plate 40 hiljada evra, a uz to će na sljedećem susretu protiv Bajerna (4. decembar, 20:45) biti smanjen kapacitet dvorane na 80 odsto.

Tu nije kraj, jer je Evroliga izrekla još jednu opomenu srpskom predstavniku. Ukoliko se slični incidenti ponove, Partizanu će dio hale biti zatvaran i na narednim mečevima u Evroligi. Ne treba ni pominjati koliki bi to bio udarac za klub koji ima veliki broj navijača, često ispunjenu halu i čiji navijači prave jednu od najboljih atmosfera u evropskoj košarci.

"Partizan je sankcionisan novčanom kaznom u iznosu od 40.000 evra, kao i odlukom da jednu utakmicu odigra uz ograničenje kapaciteta na 80 odsto, uključujući i zatvaranje određenih sektora, zbog više incidenata koje su njegovi navijači izazvali tokom utakmice Partizan - Fenerbahče, u skladu sa članom 29.1.f) i 29.2.g) Disciplinskog kodeksa Evrolige. Ograničenje kapaciteta dvorane je uslovno suspendovano tokom sezone 2025/2026, u skladu sa članom 8 Disciplinskog kodeksa, i biće primijenjeno u slučaju da klub ponovo prekrši član 29.1.f)", glasi objava Evrolige o meču Partizana i turskog predstavnika.

Fenerbahče je savladao Partizan (99:87) u Beogradu, a crno-bijeli trenutno imaju skor od četiri pobjede i devet poraza. To je veoma teška situacija za klub koji je u veoma kratkom roku ostao bez trenera, a onda i zamolio Željka Obradovića da ostane na klupi. Za sada se ne zna da li će najtrofejniji evropski stručnjak ostati trener Partizana ili će crno-bijeli morati da traže novo rješenje.

