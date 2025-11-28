Direktor Evrolige otkrio novi format takmičenja

Crvena zvezda i Partizan saznali su da će Evroliga uskoro mijenjati format i to nije tako loša vijest.

Evroliga se mijenja iz godine u godinu, a izvršni direktor takmičenja Paulijus Motiejunas najavio je da će opet dođi do izmjene formata takmičenja s ciljem da gledamo što atraktivniju košarku u Evropi.

U razgovoru za grčki portal "Sport24", najavio je da će ponovo doći do povećanja učesnika Evrolige, kao i da se razmatra uvođenje podjele na dvije konferencije - kao što je to oduvijek u NBA, odnosno od ove sezone u ABA ligi. Prema njegovim riječima, to je samo početak.

"U najboljem slučaju - cilj nam je 24 tima. Možda 22. Imaćemo dvije konferencije, moguće dodatno takmičenje tokom sezone ili Ol-star utakmicu. Želimo manje zgusnut kalendar i da dodamo nešto novo takmičenju", rekao je Motiejunas.

Potvrdio je da su razgovori sa vlasnicima "A" licenci već u toku, ostaje da se vidi i da li će ostali učesnici Evrolige dobiti priliku da pregovaraju o bilo čemu, kao i šta ovo znači za Crvenu zvezdu i Partizan. "Vječiti" su sigurni učesnici takmičenja makar još dvije sezone, tako da će se paziti i na rivalstva.

"24 tima u ligi, svi igraju kod kuće, bez neutralnih terena. Moguća je dakle i Ol-star utakmica, Fajnal-for i snažan Evrokup. Ako imamo dvije konferencije, rivalstva poput Olimpijakos–Panatinaikos moraju ostati netaknuta. Putovanja nisu i neće biti veliki problem, očuvanje istorijskih rivalstava jeste naš cilj", dodao je direktor Evrolige koji je istakao i da će finansijska situacija u ovom takmičenju biti popravljena.

