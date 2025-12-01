logo
FK Crvena zvezda uplatio 300.000 evra košarkaškom klubu: Evo za šta je namijenio donaciju na Malom Kalemegdanu

FK Crvena zvezda uplatio 300.000 evra košarkaškom klubu: Evo za šta je namijenio donaciju na Malom Kalemegdanu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Fudbalski klub Crvena zvezda donirao je novac košarkaškom klubu.

Fudbalski klub Crvena zvezda donirao novac košarkaškom klubu Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Crvena zvezda donirao je 300.000 evra u dinarskoj protivvrijednosti za direktnu pomoć Košarkaškom klubu Crvena zvezda. Ta donacija namijenjena je mladim selekcijama i razvoju mladih talenata na Malom Kalemegdanu.

KK Crvena zvezda je javno zahvalila fudbalskom klubu na toj pomoći, porukom predsednika crveno-bijelih Željka Drčelića da je Zvezda jedna porodica.

Dobri i bliski odnosi dvije sekcije crveno-bijelih sportskog društva su često isticani sa obje strane prethodnih mjeseci. Podršku košarkašima generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić pokazao je i uoči sezone, posjetivši Zvezdinu promociju tima na Malom Kalemegdanu.

