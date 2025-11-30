logo
Crvena zvezda poslije sedam golova savladala OFK Beograd: Preokreti i drama u Zaječaru

Crvena zvezda poslije sedam golova savladala OFK Beograd: Preokreti i drama u Zaječaru

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Crvena zvezda je u jako neizvjesnom meču uspjela da pobijedi 4:3 protiv OFK Beograda.

Crvena zvezda pobijedila OFK Beograd 4:3 Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je poslije velike borbe uspjela da pobijedi OFK Beograd na gostovanju u Zaječaru. Na kraju je bilo 4:3 (2:2) i sada je crveno-bijeli tim na dva boda manje od Partizana na tabeli.

Poveo je OFK Beogad u 11. minutu pogotkom Enema, a zatim su se raspucali igrači oba kluba. Vidjeli smo u 18. minutu pogodak Timija Maksa Elšnika, zatim već u narednom napadu sjajan pogodak Uroša Kabića, a Vasilije Kostov je izjednačio u 24. minutu.

U drugom poluvremenu dugo su mirovale mreže, a onda je Aleksandar Katai donio prednost u 65. mintuu. U 79. je izjednačio Uroš Kabuić pnovim pgootkom, ali je potom Ivanić u 88. postigao pogodak za konačnih 4:3.

Tagovi

FK Crvena zvezda OFK Beograd Superliga Srbije

