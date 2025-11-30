OFK Beograd poštuje "džentlmenski sporazum": Na Zvezdu ide bez četvorice igrača

OFK Beograd biće bez četvorice važnih igrača na današnjoj utakmici protiv Crvene zvezde.

OFK Beograd večeras od 18.30 u Zaječaru dočekuje Crvenu zvezdu, a trener "romantičara" Simo Krunić neće moći da računa na sve svoje fudbalere i to nema nikakve veze sa povredama i kartonima.

Zbog "džentlmenskog dogovora" koji OFK Beograd ima sa Crvenom zvezdom - svi oni fudbaleri koje je šampion Srbije pozajmio neće imati pravo da zaigraju. Preciznije, četvorica fudbalera - Balša Popović, Edmund Ado, Jovan Šljivić i Jegor Prucev - neće imati pravo nastupa na današnjoj utakmici na "Kraljevici".

Svi oni su inače fudbaleri Crvene zvezde, a pri dogovoru o pozajmici stavljena je klauzula da jedino protiv svog matičnog kluba neće moći da nastupe.

To pravi probleme Simu Kruniću koji sem njih neće moći da računa ni na Aleksandra Đermanovića koji je povrijeđen: "Uvijek je teško igrati protiv crveno-bijelih, ali ovo prvenstvo je poprilično neizvjesno. Prošlog vikenda smo imali priliku da se uvjerimo u to. Zvezda je, baš kao i Partizan prokockala bodove, a mi ćemo se poslužiti svim legitimnim sredstvima da ostanemo neporaženi. Minulih dana smo sav fokus usmjerili na to kako ćemo izgledati na terenu", naglasio je trener "romantičara".

"Kao ekipa smo maksimalno oprezni, jer znamo sa kakvim protivnikom imamo posla. Nijednog trenutka ne smijemo da smetnemo sa uma da su crveno-bijeli sa igračem manje stigli do pobede protiv Steaue, a isti scenario viđen je i na utakmici koju su odigrali sa Radničkim 1923. Nama ne preostaje ništa drugo osim da se nadamo da će Zvezda protiv nas imati loš dan", dodao je Krunić.

