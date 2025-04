Zvezda mora da reaguje nakon debakla u Kragujevcu: Milojević se oglasio pred OFK Beograd!

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević govorio o Radničkom iz Kragujevca i OFK Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde borbu u Superligi Srbije nastavljaju protiv OFK Beograda, a pred taj meč trener Vladan Milojević ponovo je govorio o prethodnom kolu domaćeg prvenstva. Zvezda je na gostovanju Radničkom u Kragujevcu doživjela jedan od najtežih poraza u posljednjih nekoliko sezona (4:1), pa će sada morati da se vidi reakcija!

Bolan poraz Zvezde u Kragujevcu biće u mislima navijača sve do početka utakmice protiv OFK Beograda. Mali gradski derbi, protiv tima koji je uzeo bod Partizanu u prethodnoj rundi, trebalo bi da posluži kao popravni ispit.

"Poraz kao poraz, nije nam prijao svakako. Ima dosta stvari u kojima nismo bili na nivou, ali to je sve iza nas, to smo već arhivirali, okrećemo se novoj utakmici", rekao je Milojević i osvrnuo se na podršku: "Nama uvijek znači podrška, tako da, željeli smo da ih obradujemo i na prethodnom susretu, ali nismo uspjeli. Prihvatili smo to, krivicu na nas. Nadam se reakciji već na sljedećoj utakmici."

Najavio je Vladan Milojević meč protiv OFK Beograda, koji je trenutno u vrhu srpskog fudbala.

"OFK Beograd je jedna dobra ekipa, stabilno igraju, nisu slučajno tu gdje jesu. Prethodne utakmice su bile dosta zanimljive, reč je o odličnom protivniku. Sa posljednjim rezultatima protiv Radničkog i Partizana su pokazali da su u dobroj formi, posjeduju dobre pojedince, kao i kolektiv. Svakako nas očekuje jedna teška utakmica", ispričao je Milojević, pa pomenuo i kolegu:

"Pričali smo o tome, mislim da je OFK Beograd veoma kompaktna ekipa, može da prijeti sa svih pozicija. Prošli put smo imali problema sa prekidima, kontranapadima iz organizovane igre. U svim segmentima su jako nezgodni, vjerujem da će se dobro pripremiti i analizirati, sa sve iskusnim, rekao sam, možda i najiskusnijim trenerom u Srbiji Simom Krunićem."

Crvena zvezda do kraja prvenstva nema imperativ osvajanja bodova, jer je titulu osvojila još prije početka plej-ofa. Upravo pobjedom nad OFK Beogradom u posljednjem kolu pred podjelu lige, Zvezda je stigla do novog trofeja, pa će u finišu sezone više fokusa biti na Kupu Srbije, gdje su ostala još dva meča do novog pehara.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!