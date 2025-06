Zvezda ga pratila, OFK Beograd doveo: Ko je Ugo Alba, kapiten Barselone o kojem je pričao Zvezdan Terzić?

Kapiten omladinskog tima Barselone Ugo Alba naredne sezone će igrati za OFK Beograd, na oku čelnicima Crvene zvezde koji ga prate već mjesecima.

Izvor: Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia/MN Press

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izvršio je prozivku na stadionu "Rajko Mitić", a zatim kompletan igrački kadar izveo na teren kako bi odradili prvi trening u novoj sezoni. Nova lica u klubu su štoperi Miloš Veljković i Rodrigao, što znači da se španski fudbaler Ugo Alba neće priključiti crveno-bijelima ovog ljeta.

Iako je iz Španije stigla najava da će kapiten omladinskog tima Barselone nekoliko nedelja nakon osvajanja Lige šampiona za mlade ovog ljeta potpisati ugovor sa Crvenom zvezdom, to se zapravo neće desiti. Istina, jedan od najtalentovanijih španskih napadača stiže u Beogradu, ali ne ide ka kružnom toku na Autokomandi, već ga kružnom toku kod Bogoslovije, gdje će potpisati ugovor sa OFK Beogradom.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Nakon što su se fudbaleri Crvene zvezde okupili za početak priprema, Terzić je pojasnio kakva je situacija sa doskorašnjim kapiten omladinskog tima Barselone, ali i strijelca protiv Crvene zvezde u Ligi šampiona za igrače do 19 godina.

"Nemamo nikakav plan sada. On je jedan talentovan igrač, kapiten omladinskog tima Barselone, potpisao je ugovor sa OFK Beogradom, ali s obzirom na to da da ima jako interesantan CV htjeli smo i mi da ga vidimo par dana na našim treninzima. Da vidimo kako on to izgleda. Za sada je on igrač OFK Beograda. Pa ćemo procijeniti, ako bude trebalo, da ga dovodimo. Za sada on je u OFK Beograd. Ne znam da li će trenirati sa Crvenom zvezdom na Zlatiboru. Mislim da je logično da trenira sa OFK Beogradom, ne vjerujem da će trenirati sa Zvezdom", rekao je Zvezdan Terzić.

Šta o Albi kažu u OFK Beogradu?

"Romantičari" sa Karaburme bili su najprijatnije iznenađenje sezone u kojoj su poslije gotovo decenije zaigrali superligaški fudbal. Na terenu su izborili Evropu, ali zbog teške finansijske situacije neće predstavljati Srbiju na međunarodnoj sceni. Ipak, nisu odustali do visokih ambicija - nakon što su prethodnog ljeta angažovali nekoliko zanimljivih momaka iz inostranstva, u OFK Beogradu su riješili da urade isto. Direktor kluba Andrej Mrkela otkriva kako je Alba stigao na Karaburmu.

"Albi krajem mjeseca ističe ugovor sa Barselonom, tako da je juče potpisao predugovor sa OFK Beogradom. Pola godine smo radili na njegovom angažmanu, a on je prije dvije nedjelje sa roditeljima bio naš gost. Njegovoj porodici smo predočili projekat kluba i kakvu viziju imamo i njima se sve to dopalo. Na obostrano zadovoljstvo smo pronašli zajednički jezik i uvjeren sam da je Ugo napravio sjajan potez", rekao je Andrej Mrkela nedavno za "Sportski žurnal" i dodao: "Ugo Alba je igrač OFK Beograda i nema nikakve veze sa Crvenom zvezdom".

Izvor: EPA/SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE

To znači da će na španskog napadača računati trener Simo Krunić, šef stručnog štaba tima sa Karaburme. Trebalo bi da Ugo Alba dobije dres sa brojem devet i ulogu startnog napadača u OFK Beogradu, a da se svojim prvim minutima u seniorskom fudbalu nametne i Crvenoj zvezdi. Barem bi on tako želio da bude.

Šta čeka Albu?

"Kad sam vidio da ni u Barseloni B ne dobijam priliku, iako su imali problema s napadačima i borili se za opstanak, znao sam da je vrijeme za promjene. Odluka nije bila laka, ali je bilo logično da dođem u veliki klub. Zvezda me je zapazila kada sam im dao gol u Ligi šampiona za omladince i od tada su me pratili. Rekli su mi da me žele i da me čeka broj devet", rekao je Alba prije nekoliko dana za "Mundo Deportivo".

Izvor: Peter De Voecht / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je jesenas Ugo Alba bio u Beogradu kako bi igrao Ligu šampiona za mlade, ovog proljeća je dolazio je kako bi pregovarao. Pitanje je sa kim, jer on i dalje priča o skautiranju od strane Zvezde, dok se OFK Beograd navodi kao njegov naredni klub. Možda je samo mladom Špancu jasno da će u srpskom fudbalu pokazati sav svoj kvalitet za koji u njegovoj rodnoj zemlji "nije bilo mjesta", pa da će Crvena zvezda ekspresno reagovati i odvesti ga iz OFK Beograda.

Naravno, Crvena zvezda bi mogla da gleda ka Karaburmi nadajući se da je Ugo Alba "novi Dani Olmo". Cijela fudbalska Evropa zna kako je hrvatski menadžer Endi Bara momka iz "La Masije" odveo u Hrvatsku, a zatim je Olmo u Dinamu iz Zagreba izrastao u jednog od najboljih španskih fudbalera. Momak koji je bez obeštećenja stigao u Dinamo prodat je kasnije RB Lajpcigu za 34,2 miliona evra, da bi ga na kraju Barselona kupila od Nijemaca za 55 miliona evra.

Kakav je igrač Ugo Alba?

Riječ je o klasičnom napadaču koji je kroz karijeru tek povremeno igrao na lijevom krilu. Rođen je 2006. godine, a od 2019. godine je igrač Barselone - nakon što je u taj klub stigao iz Elćea. Igrao je prethodnih sezona za Barselonine mlađe kategorije, a dok su njegovi vršnjaci stizali do prvog tima on nije uspio da napravi taj iskorak.

Sa druge strane, povjeren mu je izuzetno važan zadatak. Bio je kapiten omladinskog tima na putu do titule u Ligi šampiona. Odigrao je 10, a propustio samo jedan meč na putu do titule, u čijem je osvajanju učestvovao sa pet golova i jednom asistencijom. U prvom kolu protiv Monaka imao je gol i asistenciju, a zatim je pogađao u drugom kolu protiv Jang Bojsa, u četvrtom kolu protiv Crvene zvezde i u prvoj rundi nokaut faze protiv Dinama iz Zagreba. Za kraj, Ugo Alba je pogodio i u finalu Lige šampiona, u ubjedljivoj pobedi protiv Trabzona (4:1).

Na meču Crvene zvezde i Barselone u Ligi šampiona za omladince, koju su Španci pobijedili (2:1), crveno-bijeli dres nosili su Sava Radanović, Strahinja Stojković, Veljko Milosavljević, Jovan Šljivić, Vasilije Kostov, Lazar Jovanović i Uroš Sremčević. Svaki od njih već ima minute u prvom timu Crvene zvezde, a neće biti veliko iznenađenje ukoliko u narednim godinama sa nekim od njih saigrač bude Ugo Alba.