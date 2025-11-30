"Bez Arnautovića smo do kraja, to je jedino sigurno": Vladan Milojević o velikom problemu Zvezde

Trener Zvezde govorio o ozbiljnoj povredi Marka Arnautovića.

"Svaka pobeda nam znači za samopouzdanje, a pogotovu pošto je evropska utakmica, ali ništa više od toga", rekao je trener Zvezde Vladan Milojević u najavi utakmice protiv OFK Beograda u Superligi (nedjelja, 18.30 časova u Zaječaru).

Crveno-bijeli za sobom imaju važan trijumf protiv FSCB-a u Ligi Evrope, a pred sobom meč u kojem moraju da pobijede, jer Partizan ima pet bodova prednosti na čelu tabele uz dvije odigrane utakmice više.

Zvezda uz to ima i veliki problem, jer je ostala bez svog najvažnijeg igrača, povrijeđenog Marka Arnautovića, koga čeka duga pauza.

"Vjerovatno nećemo imati sve igrače, imamo nekih kadrovskih problema, a ono što je sigurno jeste da nećemo imati Arnautovića do kraja prvog dijela sezone. Ostali igrači imaju nekih manjih problema, ali vidjećemo kakva je situacija poslije treninga".

"Velika je potrošnja, različite su podloge"

Zvezda je protiv FSCB-a odigrala više od sat vremena fudbala sa igračem manje i to je nosilo veliku cijenu i koštalo igrače umora.

"Moraćemo da odmaramo igrače. Imali smo veliku potrošnju, vezali smo dosta utakmica na različitim podlogama, pogotovo i prethodna utakmica koja je bila jako zahtjevna. Imali smo jako dobar performans što se tiče fitnesa i trčanja. Sigurno ćemo probati da neke igrače koji su u crvenoj zoni odmorimo".

Govorio je i o narednom rivalu.

"OFK Beograd je jedan jako dobar tim, što je pokazao i prošle godine, sa sigurno jednim od najiskusnijih trenera u Superligi Srbije pored gospodina Ćurčića. Dosta igrača je tu koji su igrali i kod nas, tako da djeluju više kao kolektiv, ne bih izdvajao pojedince."

Pozvao je navijače da podrže ekipu u Zaječaru.

"Očekujem navijače, volio bih da bez obzira što je hladno vrijeme dođu. Apel je da što veći broj navijača dođe da nas podrži, jer je igračima to potrebno, a i zaslužili su".

