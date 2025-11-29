Raspucani Partizan pobjegao Zvezdi: Crno-bijeli "pocijepali" mrežu Javora za plus 5 na tabeli!

Crno-bijeli odigrali efikasan meč protiv Javora i ubjedljivom pobedom 4:0 pobjegli Crvenoj zvezdi pet bodova na čelu tabele Superlige, uz dvije odigrane utakmice više.

Lider Superlige Partizan razbio je Javor 4:0 u Humskoj, za prednost od pet bodova u odnosu na Crvenu zvezdu. Prvim golom Ognjena Ugrešića, u prvom dijelu meča, tim Nenada Stojakovića stekao je mir iako su Ivanjičani stvarali šanse, a onda je u završnici dodao gas i deklasirao protivnika. Ugrešić, Andrej Kostić i Milan Vukotić stvarali su šanse u posljednjih 15 minuta i sve ih iskoristili.

Prvim trijumfom pod vođstvom trenera Nenada Stojakovića, crno-bijeli su stekli pet bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Crvenu zvezdu, uz dvije odigrane utakmice više. Tim iz Humske izvršio je pritisak na branioca titule, koji u nedjelju gostuje OFK Beogradu u Zaječaru i ima imperativ pobjede.

Uz strijelce golova crno-bijelih, potrebno je naglasiti i veliki doprinos golmana Marka Miloševića i defanzivca Stefana Milića, koji je "čupao" lopte iz gola Partizana i sprečavao neprijatnost po domaćina. Sa tako stečenim samopouzdanjem, a nakon čak četiri propuštena zicera gostiju, Stojakovićev tim je mirno priveo meč kraju, uljepšavši navijačima veče golovima u seriji.

Partizan će naredni meč igrati protiv Radničkog u Kragujevcu 7. decembra, dok Javor nije uspio da iznenadi i crno-bijele nakon pobjede protiv Crvene zvezde u prošlom kolu Superlige.







