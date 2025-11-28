"Dobio sam apsolutnu podršku uprave": Stojaković se oglasio pred drugi meč u Partizanu

Trener Partizana Nenad Stojaković kaže da mu uprava kluba vjeruje i nakon poraza u prvom meču.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana igraće protiv Javora u 17. kolu Superlige Srbije, a trener Nenad Stojaković imaće priliku da popravi utisak sa premijere. Nakon što je na svom debiju poražen od Železničara iz Pančeva, novi šef stručnog štaba u Humskoj mora da osvoji bodove protiv tima koji je nedavno savladao Crvenu zvezdu.

Baš poslije prethodnog kola, u kojem su poraženi i Zvezda i Partizan, Stojaković je imao razgovor sa klupskim čelnicima. Kako ističe, dobio je punu podršku za ono što radi, iako nikome nije prijatno što je Partizan poražen pred svojim navijačima.

"Apsolutnu podršku sam dobio. Naravno, poraz nije opcija nikada. To je nešto što je zabranjena zona. Lekcija, idemo dalje, učimo i da negdje sutra popravimo stvari", rekao je na konferenciji Nenad Stojaković, kojem će ovo biti drugi meč na klupi prvog tima Partizana.

Istakao je Stojaković i da je sa timom razgovarao o stvarima koje nisu izvedene na pravi način, odnosno o tome šta treba da bude bolje na narednim utakmicama. Stojaković je sa većinom fudbalera Partizana već radio u mlađim kategorijama, pa će oni samo nastaviti sa procesom učenja koji traje već dugo.

"Vrijeme uvijek curi i to je ono što sport tiče, nikad dosta vremena. Imali smo ovih pet radnih dana u kojima smo neke stvari koje nisu funkcionisale na pravi način, pokušali smo da treniramo, radimo, vizuelno predstavimo, učvrstimo i da igrači razumiju što je najvažnije. Energija kod igrača je dobra, što mi se sviđa. Znaju da nose breme Partizana, još od pjetlića. U sistemu sam jako dugo, znam šta se očekuje od Partizana u svakom treningu i meču. Ono što ponavljam, najvažnije je da navijač prepozna ovaj trenutak i da dođe i da nas podrži", ispričao je Stojaković.

Osvrnuo se trener Partizana i na protivnika, koji predvodi iskusni Radovan Ćurčić. Nakon pobjede nad Crvenom zvezdom koja je po mnogo čemu istorijska, Javor dolazi u Beograd da šokira i Partizan. Bilo bi to pravo čudo u srpskom fudbalu jer se ne pamti kada je neki tim u dva uzastopna meča pobijedio dva najtrofejnija tima.

"Što se tiče Javora, dolaze poslije jednog od najvećih uspjeha u novijoj istoriji, savladali su Zvezdu i dolaze sa samopouzdanje. Njihov trener, bivši trener Partizana i selektor, dok sam ja bio igrač, on je bio trener. Imam sjajno mišljenje o čovjeku kao treneru. Stamena, čvrsta ekipa koja zna da se ponaša u svakom momentu igre. Sigurno je da će doći ovde da pokuša da uzme ono što može da uzme. Imali smo nedjelju da učiom, da se spremamo, radimo i da se predstavimo sutra publici. Pozvao bih da dođu u što većem broju, jer bez njih ništa ne možemo da uradimo", rekao je trener Partizana.