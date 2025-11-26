Partizan gradi tribinu i nove svlačionice: Počeli najbitniji radovi za budućnost crno-bijelih

Radovi u SC Teleoptik značajni su za budućnost fudbalskog kluba Partizan.

Izvor: partizan.rs

Fudbalski klub Partizan započeo je veliki projekat rekonstrukcije sportskog centra Teleoptik, u kojem stasavaju budući prvotimci crno-bijelih. Kako je navedeno na zvaničnom sajtu kluba iz Humske, u sklopu radova u Teleoptiku predviđeno je postavljanje nove vještačke podloge, podizanje tribine sa 1.000 sjedećih mjesta i izgradnja novog bloka svlačionica koje će koristiti igrači i stručni štab.

Sportski centar u Zemunu koriste Partizan i Teleoptik, koji na jednom od stadiona igra i svoje takmičarske mečeve. Takođe, kompletna omladinska škola Partizana trenira u Teleoptiku, a tu se odigravaju i takmičarski mečevi fudbalera koji su budućnost kluba. Zbog toga su radovi izuzetno bitni ne samo za sadašnjost, već i za godine koje dolaze.

Podsjećamo, ekipa Teleoptika trenutno je u borbi za prvo mjesto Srpske lige Beograd i ukoliko se izbori za plasman u Prvu ligu Srbije biće potrebno da ispuni određene kriterijume koji se tiču domaćeg terena. Moguće je da se upravo za to pripremaju crno-bijeli, kojima će svakako dobro doći rekonstrukcija sportskog centra izgrađenog devedesetih.

Pogledajte kako izgledaju radovi: