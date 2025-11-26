Radovi u SC Teleoptik značajni su za budućnost fudbalskog kluba Partizan.
Fudbalski klub Partizan započeo je veliki projekat rekonstrukcije sportskog centra Teleoptik, u kojem stasavaju budući prvotimci crno-bijelih. Kako je navedeno na zvaničnom sajtu kluba iz Humske, u sklopu radova u Teleoptiku predviđeno je postavljanje nove vještačke podloge, podizanje tribine sa 1.000 sjedećih mjesta i izgradnja novog bloka svlačionica koje će koristiti igrači i stručni štab.
Sportski centar u Zemunu koriste Partizan i Teleoptik, koji na jednom od stadiona igra i svoje takmičarske mečeve. Takođe, kompletna omladinska škola Partizana trenira u Teleoptiku, a tu se odigravaju i takmičarski mečevi fudbalera koji su budućnost kluba. Zbog toga su radovi izuzetno bitni ne samo za sadašnjost, već i za godine koje dolaze.
Partizan gradi tribinu i nove svlačionice: Počeli najbitniji radovi za budućnost crno-bijelih
Podsjećamo, ekipa Teleoptika trenutno je u borbi za prvo mjesto Srpske lige Beograd i ukoliko se izbori za plasman u Prvu ligu Srbije biće potrebno da ispuni određene kriterijume koji se tiču domaćeg terena. Moguće je da se upravo za to pripremaju crno-bijeli, kojima će svakako dobro doći rekonstrukcija sportskog centra izgrađenog devedesetih.
Pogledajte kako izgledaju radovi:
⚽️ U toku su intenzivni radovi na uređenju sportskog centra „Partizan–Teleoptik“, gde se trenutno postavlja nova veštačka podloga. Paralelno sa tim podižu se moderne tribine kapaciteta oko 1.000 mesta, a u fazi izgradnje je i novi blok svlačionica koje će značajno unaprediti…pic.twitter.com/5dKu560wS3— FK Partizan (@FKPartizanBG)November 26, 2025