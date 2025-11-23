"Šok terapija", ali samo za Partizan: Novi trener kaže da njegovi igrači nisu gladni kao u Pančevu

Nije uobičajeno da poslije smjene trenera ekipa ne bude dovoljno gladna, ali to se izgleda desilo Partizanu, kazao je Nenad Stojaković.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

FK Partizan odlučio je da smijeni trenera Srđana Blagojevića uprkos tome što je bio prvi na tabeli Superlige, a obično klubovi to rade kako bi dali dodatni implus igračima. "Šok terapija" ovog puta nije upalila pošto je Partizan odigrao jedan od najlošijih mečeva ove kalendarske godine i izgubio je od Železničara iz Pančeva - i to u Humskoj 3:1.

Novi trener Nenad Stojaković pokušao je to da objasni kadrovskom situacijom, problemima na štoperskoj poziciji, kao i time da je imao samo jedan pravi trening sa ekipom, iako je iza nas reprezentativna pauza od skoro dvije sedmice. Takođe, istakao je da je bilo dosta tehničkih grešaka, da igrači još nisu prepoznali određene mehanizme u igri, kao i da da je problem u tome što nisu bili dovoljno gladni.

"Ne, nisam zabrinut. Imali smo igrače na pozicijama koje nisu njihove", rekao je Stojaković poslije utakmice u Humskoj, istakavši da će za sedam dana to biti bolje.

"Da li je Pančevo bilo gladnije... Moramo biti gladniji od protivnika. Znam da je ovdje poraz tragedija, pobjeda ništa, ali imao sam tim na treningu samo jedan dan. Sad imamo sedam dana da se namjestimo, nemamo žute kartone", naglasio je novi trener Partizana.

Nenad Stojaković izjava posle poraza Partizana. Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Objasnio je i odluku da Vanja Dragojević igra kao štoper: "Ne, mi nismo imali drugo rješenje, to je bilo ono što se nametnulo. Nismo imali druga rješenja, imamo neke povrijeđene igrače, žute kartone. Nije igrač za tu poziciju, može da odgovori, nije to bilo tako sjajno, ali uzrok je nešto što nismo mogli da hendlujemo. Imamo povrijeđene igrače, to su pojačanja, kao i žuti kartoni i zato smo bili bez tri igrača", dodao je on.

Zbog ovog poraza Crvena zvezda će imati dvije prilike da preskoči Partizan na tabeli, a crno-bijelima ostaje da se spreme za naredni meč protiv Javora na svom terenu idućeg vikenda.