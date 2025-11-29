Marko Arnautović se oglasio nakon povrede

Iskusni as Marko Arnautović pauziraće mjesec dana zbog povrede zadobijene na meču protiv FCSB-a.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Napadač Crvene zvezde Marko Arnautovićodsustvovaće sa terena do kraja godine zbog povrede koju je doživio na utakmicu sa FCSB-om koja je odigrana na Marakani u okviru 5. kola Lige Evrope. Iskusni as je napustio teren u 85. minutu, isprva se činilo da povreda nije ozbiljnije prirode, ali nažalost stigle su loše vijesti.

Pred njim je period oporavka od četiri nedelje, a sada se oglasio i Marko na društvenim mrežama i poslao ohrabrujuću poruku: "Nikad nije lako propustiti utakmice, ali Bog je izabrao ovaj put. Slijediću ga i izaći ću jači", napisao je Marko Arnautović.

Šta su naveli iz Zvezde?

"Crvena zvezda obavještava javnost da je naš napadač Marko Arnautović zadobio povredu i da neće biti na raspolaganju šefu stručnog štaba za predstojeće mečeve. Nakon obavljenih pregleda i procjene medicinskog tima, utvrđeno je da se radi o povredi aduktora i da iskusnog napadača očekuje pauza do četiri nedjelje. Arnautoviću želimo brz i uspješan povratak na teren!", navedeno je u saopštenju Crvene zvezde.

U naredne četiri nedjelje Zvezdu očekuje pet utakmica, a tada je ujedno i kraj prvog dijela sezone. Četiri meča su u Superligi Srbije (Čukarički, Vojvodina, TSC i Mladost), a jedan u Ligi Evrope (Šturm, 11. decembar).