Crvena zvezda ostaje bez ključnog igrača? Hitno se oglasio njegov agent

Defanzivac Crvene zvezde biće na cijeni u predstojećem prelaznom roku.

Pojavila se vest da je fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan pred odlaskom sa "Marakane". Agent defanzivnog igrača je sve brzo demantovao, ali nema sumnje da će Jermen biti i te kako tražena "roba" u zimskom prelaznom roku.

Lijevi bek je ljetos stigao u Beograd, a navodno su za njegove usluge interesovanje pokazali atinski AEK, kao i nekoliko klubova iz Portugalije. Sada su se pojavile spekulacije da bi mogao da se vrati u Rusiju.

On je u Zvezdu stigao iz Lokomotive u transferu vrednom 1,7 miliona evra i njegov agent Aleksandar Kljujev tvrdi da nikakvih konkretnih ponuda nije bilo.

"Prvi put čujem priču o povratku Naira u Premijer ligu Rusije. Da li bi se vratio u tu ligu zavisi od toga kakva bi ponuda stigla, od koga i kakvi bi bili ciljevi kluba. Za sada o tome nismo razmišljali. Nair je trenutno igrač Crvene zvezde", rekao je Kljujev.

U crveno-bijelom dresu je zabilježio 20 nastupa u kojima je dvaput bio asistent, dok je osim Lokomotive nosio još dresove CSKA i Kurska.

