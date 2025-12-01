Željko Drčelić se zahvalio fudbalskom klubu Crvena zvezda: "Insistiramo da je ovo velika crveno-bijela porodica"

Predsjednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić zahvalio se fudbalskoj sekciji crveno-bijelih.

Izvor: Printscreen/YouTube/KK Crvena zvezda

Košarkaški klub Crvena zvezda zahvalio se fudbalskoj sekciji i Sportskom društvu na saradnji, promociji zajedničkih vrijednosti crveno-bijelih i pomoći koji je košarkaški klub dobio.

"Veliko hvala našem fudbalskom klubu kao najvećem klubu u našoj velikoj porodici i Zvezdanu Terziću, koji je kao generalni direktor FK, ali i kao predsjednik Upravnog Odbora Sportskog Društva pokretač mnogih akcija. Upravo ta riječ “porodica” je nešto na čemu smo i mi u Košarkaškom klubu uvijek insistirali kao ključ – mi moramo uvijek da budemo crveno-bijela porodica, da se podržavamo i pomažemo, jer je naša Crvena zvezda uvijek na prvom mjestu.

Ovdje ne mislim samo na konkrentu pomoć koju smo sada dobili za razvoj novih mladih igrača, i kao podrška sistemu mlađih kategorija, nego i svim našim ostalim klubovima: odbojkašima i odbojkašicama, vaterpolistima, rukometašima, džudistima... Crvena zvezda je naš, svjetski brend, i imamo obavezu da je čuvamo za neke naredne generacije", naveo je predsjednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić.