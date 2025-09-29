"Sferopulos je evropski trener, veliki rezultat je blizu": Predsjednik Zvezde Drčelić ima puno povjerenje u Grka

Predsjednik Zvezde pružio punu podršku treneru Janisu Sferopulosu na početku nove sezone.

Predsjednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić javno je pružio podršku treneru Janisu Sferopulosu uoči starta sezone.

"Janis i njegov tim rade ozbiljan posao, potrebno je devet igrača uigrati. Mislim da tim atletski i fizički izgleda mnogo jače nego prošle sezone. Toliko ja mogu da kažem, a na njima je da pokažu koliko su tehnički bolji", rekao je on u intervjuu za klupski sajt.

Nakon priprema u kojima je Zvezda ostvarivala pobjede protiv evroligaša (Dubaija i Fenerbahčea), ali doživjela i teške poraze (Pariz, CSKA), prvi čovjek Zvezde ipak je siguran da će Grk ostvariti uspjeh sa crveno-bijelima.

"Ne mogu ni sa kim da sarađujem ako nemam povjerenje u njega. Kao što imam povjerenje i u sve koji rade u Zvezdi. Svi oni imaju moje potpuno povjerenje, a na njima je da li će to da ispoštuju ili odrade kako treba. Janis ima moje potpuno povjerenje", dodao je Drčelić.

Vjeruje predsjednik Zvezde je veliki rezultat blizu.

"Veliki je evropski trener i napraviće veliki uspjeh sa sadašnjom ekipom. Trebalo bi da vjerujemo u njega, u njegove saradnike i mislim da je veliki rezultat blizu"

