"Ne obraćamo pažnju na to": Zbog ovog pitanja se nasmijao Vladan Milojević

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević imao zanimljivu reakciju nakon pitanja novinarke Jovane Guzijan.

Vladan Milojević o pobjedi protiv Čukaričkog Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su pobjedu u odloženom meču 6. kola Superlige i tako se poslije nekoliko nedjelja odsustva vratili na čelo tabele domaćeg prvenstva. U malom gradskom derbiju Zvezda je teže nego što rezultat pokazuje savladala Čukarički (3:0), a tu pobjedu prokomentarisao je i trener Vladan Milojević.

Prije svega, on se nasmijao na pitanje novinarke televizije "Arena sport" Jovane Guzijan, kada je pomenut povratak na vrh Superlige. Po riječima Vladana Milojevića, Crvena zvezda nije bila fokusirana na to već na utakmicu protiv neugodnog rivala koji pripada vrhu domaćeg fudbala. 

"Ne obraćamo pažnju na to. Istinski, bilo je bitno da odigramo utakmicu protiv Čukaričkog. Vidjeli ste, imali smo velikih problema prvih 10-15 minuta. Ajde da kažem, uzeću da je bio malo vjetar, ali generalno nismo bili dobri. Taj drugi gol koji je došao kako je došao, oslobodio nas je. Imali smo danas par mladih igrača ispred kojih je budućnost. Sve u svemu, pamti se pobjeda protiv stvarno izuzetnog protivnika kakav je Čukarički. Nije slučajno tu gdje jeste i sa rezultatima koje postiže. Čestitam i navijačima, došli su po ovako hladnom i vjetrovitom vremenu", rekao je Milojević.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević govorio o prvom mestu na tabeli.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Crvena zvezda je pobjedom u malom gradskom derbiju preuzela prvo mjesto na tabeli, pred tri posljednja kola koja će se igrati u 2025. godini. Crvena zvezda sada ima 41 bod i mečeve protiv Vojvodine, TSC-a i Mladosti iz Lučana, dok drugoplasirani Partizan ima bod manje i utakmice protiv Radničkog iz Kragujevca, Napretka i IMT-a.



Standings provided by Sofascore

